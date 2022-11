No la maté: Rautel “N” se entrega a las autoridades por caso Ariadna

Rautel “N”, implicado en el feminicidio de Aridana Fernanda, se entregó esta mañana a las autoridades en Nuevo León por los señalamientos en su contra, sin embargo, el empresario dijo ante las cámaras de un medio de comunicación que es inocente.

A través de una entrevista por Telediario, el señalado aseguró que no mató a la joven de 27 años, a pesar de que la Fiscalía de la Ciudad de México afirmó que los videos de vigilancia demuestran que un hombre con sus características llevó en el hombro el cuerpo inconsciente e inmóvil de Ariadna hasta una camioneta para después llevarla a lugar donde fue encontrado su cadáver.