Caso Ayotzinapa: piden fecha para reunión con AMLO tras protesta

El abogado de los familiares de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, pidió que les dieran una fecha para su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que se trata de una demanda legítima.

La declaración de Rosales tiene lugar tras la protesta de presuntos normalistas que dejó vidrios y una puerta rotos en Palacio Nacional, justo durante la ‘mañanera’ del mandatario de este 06 de marzo.

Unos 300 manifestantes, según la versión de testigos sobre la Calle de Moneda, lanzaron piedras y pedazos de ceniceros de concreto contra media docena de ventanas, tomaron una camioneta de la CFE y la estamparon contra la puerta de madera.

También colgaron una manta bajo el balcón presidencial en Palacio Nacional.

"Sólo queremos un diálogo", "Nos faltan 43", "+43", "Ni perdón, ni olvido", "fue el Ejército", son algunas frases que pintaron.

"Detrás de la protesta está la demanda legítima de un diálogo que nosotros estamos pidiendo. Lo único que estamos pidiendo es que nos den una fecha de cuándo nos reciben y no hay necesidad de tensiones, no hay necesidad de la protesta en los términos en que se está haciendo, pero sí somos claros nosotros de que la protesta va a continuar" , advirtió.

Los familiares de los estudiantes desaparecidos se sienten frustrados ya que López Obrador prometió resolver el caso y en junio de 2022 dijo estaba prácticamente resuelto.

"Ya sabemos lo que sucedió, nos faltan algunas cosas para complementarlo, porque acuérdense que es un proceso judicial y se pueden tener pruebas, pero hay que certificar esas pruebas" , sostuvo entonces.