Caso Chuyita: divide opiniones propuesta para castrar a violadores

El feminicidio de “Chuyita” en San Luis Potosí, provocó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, anunciara hace unos días que presentará una iniciativa para endurecer las penas en contra de violadores, solicitando particularmente castración para quienes sean procesados legalmente.

“Va seguir sucediendo si no metemos mano dura, hay que recordar que las malditas herencias nos dejaron eso, las malditas herencias de no poder reformar la ley, de no poder meter mano dura, siempre perdiendo los derechos humanos, pero dejando desprotegidos a miles de personas en el caso de las violaciones”.