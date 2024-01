Caso Colosio: Fiscalía reactiva teoría del segundo tirador

La Fiscalía General de la República confirmó la reactivación de la presunta conspiración en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Además, apelará la negativa de la orden de aprehensión contra José Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen, ahora señalado como el "segundo tirador".

Además, ratificó que señala a Genaro García Luna como el responsable de liberar a Sánchez de las instalaciones de la extinta PGR, horas después de su arresto en Lomas Taurinas, llevando consigo una chaqueta manchada de la sangre del ex candidato presidencial.

La Fiscalía General de la República señaló en un comunicado.

En su comunicado, la Fiscalía acusa a Jesús Alberto Chávez Hernández, Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, de haber actuado con parcialidad, "quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR" contra el agente del Cisen asignado a cubrir al candidato presidencial.

Sánchez fue detenido la tarde del 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, minutos después del magnicidio.

Dos indicios lo convirtieron en ese entonces en uno de los principales sospechosos: al momento de su captura su chamarra blanca estaba manchada de sangre y poco después dio positivo a la prueba de radizonato de sodio o prueba de Harrison Gilroy. Sin embargo, al día siguiente, la Delegación de la PGR en Tijuana lo dejó en libertad bajo reservas de ley.

La FGR cuestionó la negativa de captura contra Sánchez, dictada hace 20 días por el Juez Chávez Hernández, porque aseguró que sólo le dio valor probatorio al video del primer disparo.

"El video que testimonió el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse. Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo", expuso.