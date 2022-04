El caso de Debanhi Escobar, ha generado indignación no solo en México, sino en todo el mundo, por la falta de acción del gobierno para contener el aumento de feminicidios en el país, por lo que su caso ha trascendido hasta llegar a la portada del diario americano The New York Times.

En la portada de su edición impresa del 28 de abril, aparece el caso de la joven de 18 años, con el título "A woman disappears in México. She is one of many thousands" (Una mujer desaparece en México. Ella es una de miles).

The New York Times expone desaparición de mujeres en México [Foto: Twitter / The New York Times]

La nota firmada por Oscar Lopez e ilustrada por Alejandro Cegarra presentó el caso de lo que se sabe hasta el momento del hallazgo del cuerpo de Debanhi entre otras desapariciones ocurridas en el estado de Nuevo León.

Casos de desapariciones en México

Entre los que destacan el caso de Yolanda Martínez, una joven de 26 años de edad, quien desapareció el pasado 31 de marzo y hasta el momento no ha sido encontrada.

The New York Times expone desaparición de mujeres en México [Foto: Twitter]

María Fernanda Contreras quien desapareció tres días después que Martínez, quien fue hallada sin vida el pasado 10 de abril.

Después de haber enterado a su familia sobre el resultado de las pruebas genéticas, estamos en condiciones de informar de manera oficial que María Fernanda Contreras Ruiz es la persona sin vida encontrada en el cateo realizado el día de 7 de abril. Descanse en paz. — Fiscalía Nuevo León (@FiscaliaNL) April 9, 2022

De acuerdo con el The New York Times, al menos nueve mujeres y niñas han desaparecido en el área metropolitana de Monterrey, mientras que más de 24 mil mujeres están desaparecidas, según cifras del gobierno.

Asimismo, indicó que cerca de unas 2 mil 800 mujeres fueron reportadas como desaparecidas, un aumento de casi el 40 por ciento en comparación con el 2017.

Caso Debanhi continúa sin respuestas

Debanhi Escobar era una joven de 18 años de edad, que fue hallada muerta en una cisterna en desuso del motel Nueva Castilla en el estado de Monterrey, Nuevo León, esto luego de haber asistido a una fiesta con sus “amigas”.

Su caso generó indignación, luego de que se difundiera una foto de la joven exestudiante de Derecho en la carretera de Nuevo Laredo, donde aparece sola en la noche de manos cruzadas, en medio de la carretera aparentemente esperando a alguien.

Caso Debanhi: Video revela a una persona llegando al motel Nueva Castilla https://t.co/qvatuJ3wki pic.twitter.com/0NV9pm7NL5 — SIPSE.com (@SIPSE) April 30, 2022

Además de la constante búsqueda del padre de Debanhi, así como de familiares y amigos quienes no descansaron hasta dar con el paradero del cuerpo de la joven.

Hasta la fecha la Fiscalía General de Nuevo León, no ha dado más información sobre un posible agresor o involucrados en el caso. De manera oficial se mantiene que la causa de muerte de la joven fue contusión profunda de cráneo.

Con información de El Universal.