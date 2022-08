Caso Debanhi Escobar: catean casa de empleada del Motel Nueva Castilla

A cuatro meses del caso de Debanhi Escobar, la joven de 18 años encontrada sin vida dentro de una cisterna en el Motel Nueva Castilla, en Nuevo León, trascendió que agentes de la Policía de Investigación catearon la casa de una empleada de dicho lugar de alojamiento.

De acuerdo con distintos medios de comunicación locales, esta orden se llevó a cabo el pasado 19 de agosto alrededor de las 13: 00 horas en el domicilio de la mujer, ubicado en la calle John F. Kennedy de la colonia Moisés Sáenz, en Apodaca.

Sin embargo, no se tiene información sobre la finalización del cateo ni la identidad de la ahora sospechosa. A la fémina se le indaga por el delito de falsedad de declaraciones e informes dados a una autoridad y por encubrimiento.

Esto encontraron las autoridades:

Memoria USB en color azul.

Estuche de plástico con: dos USB, uno en color verde y otro morado.

Ocho teléfonos celulares

Laptop marca Acer y cargador.

De acuerdo con ABC Noticias tras más de 324 entrevistas, 23 investigaciones de telefonía, 140 intervenciones periciales y alrededor de tres mil horas de videograbaciones que realizó la Fiscalía según sus declaraciones, la empleada del motel es la primera persona que se le somete a un proceso penal por la muerte de la Debanhi Escobar.

Encuentran el cuerpo de Debanhi Escobar

El pasado 22 de abril, Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar, la joven desaparecida el pasado 08 abril en Nuevo León confirmó que el cuerpo hallado en una cisterna en el motel Nueva Castilla pertenece a su hija, pues afirma reconoció la vestimenta.

A través de entrevistas para los medios de comunicación nacionales, el padre de la joven de 18 años, confirmó con mucho dolor que el cuerpo encontrado en el motel, corresponde al de su hija.

Sin embargo las autoridades no han confirmado ni desmentido está información.

“Mi hija está muerta y no sé qué hacer. Me equivoqué por creer en la Fiscalía” expresó el padre de la joven.

“Me equivoqué, me equivoqué por creer en la Fiscalía. Pido perdón a mi familia, pido perdón a mucha gente que creyó en mí, que creyó en mi esposa, fueron muchos días y la fiscalía no hizo su trabajo correctamente, me equivoqué porque confié en la fiscalía. Vinieron aquí 4 o 5, 6 veces, no sé cuántas, ustedes lo deben de saber y no hicieron su trabajo”, abundó el hombre.