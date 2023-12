Caso Nuevo León: Sheimbaum ve imposición, Xóchitl elogia a la Corte

En el contexto del complicado escenario legal en Nuevo León respecto a la designación de un Gobernador Interino y el retorno del Mandatario con licencia, las potenciales candidatas presidenciales expresaron puntos de vista divergentes.

Claudia Sheinbaum, presente en Acahualco, Estado de México, condenó lo que consideró una imposición por parte del Congreso de Nuevo León al designar a un Gobernador Interino que no pertenecía al equipo de Samuel García, quien previamente había solicitado licencia para participar en las elecciones del próximo año. En una entrevista posterior a un mitin, Sheinbaum expresó su desaprobación, indicando que las elecciones deben ganarse con votos, no mediante imposiciones. Subrayó que independientemente de estar de acuerdo o no con la decisión de García de dejar el cargo para postularse como candidato, no le parecía apropiado imponer a un Gobernador que no formara parte de su equipo.

"No me parece que hayan querido imponer a alguien que no venía del equipo de Samuel García, esa es mi opinión personal. Las elecciones se ganan con votos, no imponiendo a alguien", sostuvo en entrevista tras un mitin, "Más allá de estar de acuerdo o no en que Samuel haya dejado el Gobierno para irse de candidato, a mí no me parece que hayan querido imponer a un Gobernador que no venía de su equipo".

Por otro lado, Xóchitl Gálvez adoptó una perspectiva diferente, argumentando que Samuel García debería haber respetado la orden de la Suprema Corte que respaldaba a Luis Enrique Orozco como Gobernador Interino. Durante una visita a Tijuana, Gálvez destacó la importancia de acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y calificó todo el proceso como una falta de respeto hacia Nuevo León.

En sus redes sociales, cuestionó si el estado había recuperado su posición en la clasificación, haciendo alusión al supuesto segundo lugar que se había afirmado que les habían arrebatado los representantes de la nueva política.

"¿Ya recuperamos el segundo lugar que supuestamente nos habían quitado los de la nueva política?", posteó la precandidata de Fuerza y Corazón por México.