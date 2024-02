El Congreso de la Ciudad de México aprobó ayer la ‘Ley Malena’ que castigará a aquellas personas que ataquen con ácido o sustancias químicas a niñas y mujeres.

Las personas que ejerzan violencia ácida podrán hacerse acreedoras hasta a 18 años de prisión, así lo determinó el Congreso a través de una reforma que modifica, tanto el Código Penal del Distrito Federal, como la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La ‘Ley Malena’ fue nombrada así en honor a María Elena Ríos, saxofonista víctima de agresión con ácido.

Ríos presentó la iniciativa desde el 31 de enero de 2023, misma que estuvo en la comisión durante todo este tiempo y que fue retrasada en su aprobación durante el proceso para intentar ratificar a Ernestina Godoy en la Fiscalía.

En enero se intentó aprobar en periodo extraordinario, pero fue pospuesta.

"También se considerará como tentativa de feminicidio, la propuesta considera, por su puesto, a las mujeres trans", explicó la congresista Ana Francis López.

La reforma añade un capítulo II Bis y se crea el artículo 135 Bis, en el Código Penal, para el nombramiento de las Lesiones por Ataques con Ácido, Sustancias Químicas o Corrosivas.

A los responsables de estas conductas se les impondrán penas de 8 a 12 años de prisión y multa de 300 a 700 veces la unidad de medida y actualización vigente.

Las penas aumentarán en una mitad cuando causen deformidad en el rostro, pérdida parcial del oído, vista, habla, cause una incapacidad, o dañe el ejercicio de la sexualidad.

También, cuando la agresión sea en razón de género o las víctimas sean infantes o personas con discapacidad.

A la sesión asistieron víctimas como la saxofonista María Elena Ríos y Marisol Xalapa.