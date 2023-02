CDMX: Juez de control vincula a proceso a conductor del Metro Línea 3

Este miércoles el juez de Control, Jupiter López Ruíz, vinculó a proceso al conductor del Metro de la Línea 3; Carlos Alfredo N. por el delito de homicidio culposo de la joven Yaretzi Adriana Hernández y lesiones culposas de más de 100 personas, quienes viajaban en los trenes impactados el pasado 7 de enero.

Fue luego de más de siete horas de audiencia, que el Juez de Control; López Ruíz continúo discutiendo las medidas cautelares y el plazo que recibiría Carlos Alfredo N.

Juez a favor de afectados

Mientras tanto, el abogado Cristopher Estupiñán, quien apela a favor de los padres de Yaretzi Hernández (joven fallecida en accidente del Metro), intentó interponer nulidad de la audiencia, ya que no se les había dado a conocer la carpeta de investigación a las víctimas.

La nulidad no procedió, y el juez alegó a la defensa de los afectados que no se notificó a las víctimas y que no contaban con los domicilios.

Acusado hospitalizado

Hay que mencionar que actualmente, el acusado comparece de manera virtual desde un hospital, debido a que este miércoles fue intervenido quirúrgicamente.

Asimismo, en la audiencia, la defensa legal del conductor del Metro presentó cuatro testigos, para demostrar su inocencia.

El viernes pasado, el juez de la causa impuso la medida cautelar de resguardo domiciliario a Carlos Alfredo 'N', quien tiene lesiones en la cadera y en una de las piernas a causa del choque.

(Con información de Reforma y Milenio)