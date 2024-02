CDMX: se activa alerta sísmica por sismo de 5.0

A las 6:01 de la tarde de este sábado, los habitantes de la Ciudad de México fueron sorprendidos por la activación de la alerta sísmica. Según los primeros reportes del Servicio Sismológico Nacional, el temblor, con una magnitud de 5, tuvo su epicentro al norte de Coyuca de Benítez, Guerrero.

SISMO Magnitud 5.0 Loc 23 km al NORTE de COYUCA DE BENITEZ, GRO 17/02/24 18:01:32 Lat 17.21 Lon -100.07 Pf 23 km pic.twitter.com/Wv4FGR1RAW

El sismo prácticamente no se percibió en la Ciudad de México, según los primeros reportes de medios y redes sociales.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo en la red X que hasta el momento no se han reportado daños.

Al parecer, magnitud 5.2 en el epicentro. Por eso sonó la alerta sísmica.

No obstante, prácticamente no se percibió en la Ciudad de México. No se reportan daños.