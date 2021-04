CDMX supera muertes por Covid-19 en 24 horas y "no fue reportado"

Selene Velasco

MÉXICO.- La Ciudad de México superó un nuevo récord de muertes reportadas en 24 horas por Covid-19. De acuerdo con el último reporte oficial, con fecha al 10 de abril, la Capital del País registró 489 muertes con respecto al 9 de abril.

Durante la última semana de enero hubo dos días en los que se reportó un récord de registro de fallecimientos reportados en 24 horas.

El 26 y 27 de enero, los incrementos fueron de 365 y 464 nuevos fallecimientos reportados con respecto al día anterior, respectivamente

"(En el reporte del Gobierno de México) hay ajustes dado que no hay reportes de algunos hospitales (no reportaron muertes) durante algunos días, particularmente, en Semana Santa y pudo haberse hecho un ajuste de no reportes. El informe que nosotros tenemos, incluso del exceso de defunciones, es que afortunadamente las defunciones siguen disminuyendo".