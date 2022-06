El vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT), Nicolás Vázquez, aseguró que todas las asociaciones que integran la agrupación se mantendrán firmes en el bloqueo masivo en la Ciudad de México para exigir el alza de 3 pesos a la tarifa.

"Sigue en pie, esperamos que haya sensibilidad del Gobierno de la Ciudad y que no sea una situación de operativo y de decir voy a reprimir, porque pudiera hacerse el caso eso lo observamos el día de ayer, diciendo que mantendrían el derecho a los ciudadanos, también queremos decirles que nosotros somos ciudadanos" , dijo Nicolás Vázquez en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Nicolás Vázquez dijo que recurrirán a otras instancias si el gobierno de la Ciudad de México no diera respuesta, y recurrirían a otro tipo de acciones, "les decimos a la ciudadanía una disculpa por el daño que estamos causando pero es responsabilidad del gobierno de la ciudad", señaló.

En la zona Oriente de la CDMX, está cerrada a la circulación la calzada Ignacio Zaragoza con dirección al Poniente a la altura de Av. Guelatao, alcaldía Iztapalapa#Fotos: Diego Simón -El Universal pic.twitter.com/0pn47lRi3t — El Universal (@El_Universal_Mx) June 2, 2022

No bloquearán accesos a la AICM

Asimismo, aclaró que ningún acceso del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México será bloqueado ni tampoco las terminales camioneras.

"Para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en este momento no está contemplado bloquear los accesos, solo son los accesos hacia el centro de la Ciudad de México. Aeropuertos, terminales no están bloqueados", señaló.

Ante el bloqueo de transportistas a la altura de Indios Verdes, se registran un intercambio de insultos entre usuarios afectados y manifestantes #Video: René Villeda - El Universal pic.twitter.com/eh3EdgC7Di — El Universal (@El_Universal_Mx) June 2, 2022

¿Qué puntos bloqueará la Fuerza Amplia de Transportistas?

Operadores y concesionarios de la agrupación Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) bloquearán hoy al menos 10 puntos de la capital para exigir un incremento a la tarifa de 3 pesos (la actual es de 5, con lo que buscan que sea de 8), toda vez que el Gobierno de la Ciudad de México descartó el alza, al argumentar que protege la economía de las familias.

La administración capitalina prevé que cerca de 20% de los 18 mil concesionarios se desplieguen en puntos como Indios Verdes-Martín Carrera, Aragón, Constitución de 1917, Xochimilco-Taxqueña, Oriente y Tacubaya-Observatorio y Reforma.

📸 Fotos | Así luce el bloqueo de transportistas a las afueras del Metro Martín Carrera.



Fotos: FAT. pic.twitter.com/elbnT5Siwe — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 2, 2022

Más de 700 policías vigilarán bloqueos de transportistas en CDMX

La Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se desplegaron 756 elementos y 101 patrullas durante el mega bloqueo de transportistas en al menos 10 puntos de la capital.

Los inconformes exigen un incremento a la tarifa del transporte, toda vez que el Gobierno de la Ciudad de México descartó el alza. También contarán con el apoyo de 51 motos y 27 grúas para evitar afectaciones en los puntos que serán bloqueados.

Operadores y concesionarios de la agrupación Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) bloquearán hoy al menos 10 puntos de la capital para exigir un incremento a la tarifa.

Los transportistas no dieron a conocer la ubicación de las zonas, pero sí la hora: pues iniciaron desde las 07:00 hasta las 15:00.

Así el #bloqueo de vialidades en la #CDMX. Las personas buscan opciones para poder llegar a sus centros de trabajo y/o escuelas.



Los #transportistas piden incrementar 3 pesos la tarifa actual del transporte público.



Video: Alejandro León pic.twitter.com/4r8fNURSvL — Multinews MX📲 (@multinews_mx) June 2, 2022

La administración capitalina prevé que cerca de 20% de los 18 mil concesionarios se desplieguen en puntos como Indios Verdes-Martín Carrera, Aragón, Constitución de 1917, Xochimilco-Taxqueña, Oriente y Tacubaya-Observatorio y Reforma.

Esta movilización se dará en medio de versiones encontradas. Los transportistas aseguran que había un acuerdo basado en reuniones del 6 y 22 de abril para subir la tarifa, incluso que en mayo, el secretario de Gobierno, Martí Batres, se comprometió a ello.

El funcionario negó que exista ese convenio: "No ha habido ningún acuerdo con ninguna organización y no ha habido ninguna decisión del Gobierno de la Ciudad al respecto. Entonces, que ellos salgan a anunciar un acuerdo que no se ha dado, o una decisión que correspondería al gobierno, evidencia pues que se trata de algo falso" .

Ayer miércoles, en conferencia de prensa, junto con el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, afirmó que no se puede aceptar la demanda del incremento, ni homologar la tarifa con la que tiene el Estado de México.

Dijeron estar abiertos al diálogo y sobre si hay una posibilidad de aumentar la tarifa, insistieron que la respuesta es negativa en los términos solicitados y más con el amago del bloqueo.

Luego que el vocero de la FAT, Nicolás Vázquez, respondiera una entrevista a un medio nacional, informó que autoridades del Gobierno capitalino no se han acercado con ellos en lo que va de la semana, por lo que continúa firme el bloqueo de vialidades, que no será a través del despliegue de unidades, sino serán los operadores y concesionarios quienes cierren el paso.

Actos de violencia comienzan a registrarse por el bloqueo de #transportistas. Manifestantes golpearon un pasajero que intentó mover una grúa que bloqueaba Av. Insurgentes Norte. #AlAireConPaola con @PaolaRojas | #DecideInformado pic.twitter.com/tsW3F8GKGE — Noticieros Televisa (@NTelevisa) June 2, 2022

Más tarde, en un comunicado indicaron que la tarifa no ha aumentado en tres años y que el gobierno no les da respuesta, por lo que confirmaron los bloqueos.

Ante ello, Martí Batres consideró que las movilizaciones anunciadas para hoy buscan presionar a la administración local para lograr el incremento.

"Estamos haciendo un llamado con anticipación para que no haya bloqueos, no estamos de acuerdo que haya bloqueos. Los bloqueos afectan a terceras personas que no tienen nada que ver con el conflicto, se pueden manifestar libremente, pero no se deben de bloquear las avenidas, afecta a la gente, a la ciudadanía, a quienes van a la escuela, a situaciones de emergencia".

En lo que respecta a la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se desplegarán 756 elementos en vía pública, 101 patrullas, 51 motocicletas y 27 grúas, para generar alternativas viales donde se presenten cierres.

Con información de El Universal.