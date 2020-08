Peligra cervecera Modelo en Hidalgo; la acusan de violar acceso al agua

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia resolverá si una planta cervecera de Grupo Modelo en Apan, Hidalgo, puede seguir operando o si sus permisos deben ser revocados por violar derechos de acceso al agua y a un medio ambiente sano de personas de la región.

La Primera Sala de la Corte ejerció su facultad de atracción para revisar cinco amparos desechados por un juez federal de Pachuca, que impugnan los permisos ambientales y de explotación de aguas para la planta.



Modelo invirtió 14 mil millones de pesos en la planta, inaugurada en marzo de 2019, la cual genera mil 500 empleos y produce 12 millones de hectolitros de cerveza anuales, con base en un permiso de la Comisión Nacional del Agua para explotar 6.3 millones de metros cúbicos del acuífero.



En marzo pasado, el Gobierno federal canceló permisos para una planta cervecera de la empresa Constellation Brands en Mexicali, con 70 por ciento de avance e inversión de mil 400 millones de dólares, tras ser rechazada en una consulta popular en la que solo votó el 4.6 por ciento de la lista de electores.

En el caso de Apan, la Corte atrajo los recursos de revisión de los inconformes a propuesta de las Ministras Norma Piña y Margarita Ríos-Farjat, con el argumento de que le permitirán aclarar los requisitos para que las comunidades puedan promover amparos, cuando alegan afectaciones ambientales o de acceso al agua.



Si bien la Corte votó la atracción en febrero, por la pandemia de Covid-19 los recursos fueron turnados a Ríos-Farjat y su colega Alfredo Gutiérrez hasta el 16 de julio, para que elaboren los proyectos de sentencia.



"Derivado de las investigaciones realizadas, (los quejosos) se encontraron una serie de determinaciones administrativas emitidas por autoridades federales y locales, que no sólo confirmaban informaciones periodísticas, sino que, además, revelaban la concesión de una serie de facilidades para que la planta cervecera pudiera perforar, alumbrar agua, construir diversos pozos y extraer el líquido en abundantes cantidades, durante un período de 10 años", narró la Corte en las sentencias de atracción.



En primera instancia, el juez de Distrito desechó los amparos porque los quejosos no acreditaron afectaciones por la planta.



Según los quejosos, la Conagua determinó en agosto de 2016 que el acuífero de Apan estaba en riesgo de sobreexplotación, aunque en dicho acuerdo, la dependencia consideró que sí hay disponibilidad de agua, sujeta a que la explotación sea controlada.



En mayo pasado, la Segunda Sala de la Corte negó un amparo similar que impugnaba el permiso ambiental para una planta de producción de cianuro de sodio en Gómez Palacio, Durango, de la empresa canadiense The Chemours Company.