Cervecerías artesanales se ponen de oferta para este día del padre

MÉXICO.- Si todavía no sabes qué regalarle a papá en su día y quieres lucirte, una buena alternativa es revisar algunos de los paquetes especiales que, para la efeméride, ofrecen distintas cervecerías artesanales.



Por ejemplo, en Calavera prepararon dos kits. Ambos contienen 12 cervezas de cuatro estilos diferentes, tarro, vaso, destapador y una bolsa de pretzels, pero uno de ellos, llamado "Best Dad in the Galaxy", tiene temática de Star Wars y el otro, titulado "Para el Mejor Papá", incluye una gorra. Ambos tienen un costo de 980 pesos en calaverabeer.com y el envío está incluido.

Aunque no es propiamente un paquete, la suscripción al Club Colima, de Cervecería de Colima, le permitirá a papá degustar las etiquetas que se elaboran en Bellucci, la planta experimental de la empresa. Las suscripciones son por uno, tres o seis meses e incluyen el envío de 12 cervezas cada mes. El costo va de 720 a 3 mil 700 pesos en store.cerveceriadecolima.com



Productores y cerveceros de Oaxaca reunieron lo mejor de sus productos en seis paquetes, algunos de ellos dedicados a consentir a quienes gustan del café, el ron, el mezcal, la ginebra o de plano quieren descubrir las etiquetas producidas en esta región. Si quieres más informes, envía mensaje al (95)1350-9170.



Si se trata de compartir, la Caja Mixta de Cerveza Loba es una gran idea. Contiene 24 cervezas de tres de sus estilos de línea, Pre-Prohibition Lager, Witbier y Gose Mexicana. El paquete cuesta 984 pesos más gastos de envío y puede ordenarse en cerveza-loba.myshopify.com



Por último, para quienes se encuentren en la Perla Tapatía, la cervecería Corazón de Malta pone a la venta dos paquetes que incluyen su etiqueta American Wheat Ale, piñas enchiladas y cacahuates por 399 pesos. Puedes pedirlas en popthebox.mx