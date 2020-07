Gobierno de Chihuahua ubica 50 propiedades de César Duarte en EU

Chihuahua.- Javier Corral, gobernador de Chihuahua informó que el despacho estadounidense de abogados que se contrató para ubicar bienes de César Duarte en Estados Unidos identificó cerca de 50 propiedades susceptibles de ser embargadas.

Durante una gira de trabajo por el Municipio de Hidalgo del Parral, de donde es originario su antecesor, el Mandatario precisó que estos bienes se encuentran en Texas, Nuevo Mexico y Florida.

Explicó que independientemente del proceso de extradición que se impulsa a través del Gobierno federal, se contrató un despacho de abogados de Estados Unidos, con el que se celebró un convenio de recuperación de activos que el ex Gobernador posee mediante prestanombres y familiares.

"Habiendo nosotros entregado originalmente un listado de cerca de 10 bienes inmuebles que se identificaron como propiedad del ex Gobernador, el despacho ha identificado alrededor de 50 bienes en los Estados Unidos, en Nuevo Mexico, Texas y en Florida, incluso, una de las recientes ubicaciones que se habían hecho era precisamente este negocio, este taller denominado Chávez (donde fue detenido), que ya había sido identificado por el despacho", dijo Corral.

César Horacio D.J. amasó una multimillonaria fortuna, adquirió fincas costosas, empresas y ganado exótico a costa del patrimonio de los chihuahuenses. Tras su captura, esperamos una pronta extradición para que enfrente los procesos seguidos en su contra. #JusticiaParaChihuahua pic.twitter.com/ChdGXNrLl1 — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) July 9, 2020

El Gobernador especificó que los abogados cobrarán una comisión, pero hasta que se recuperen los bienes, por lo cual este acuerdo no implica en la actualidad algún gasto por parte de la administración de Chihuahua.

Corral dijo que la detención de Duarte es una gran noticia para todo México.

"Se pone fin a una larga impunidad que nos agraviaba doblemente a los chihuahuenses que fuimos objeto de uno de los mayores saqueos, latrocinios, que se hayan realizado en la historia de Chihuahua y de México"

Descartan investigación contra EPN

El ex Presidente Enrique Peña Nieto no enfrenta alguna investigación en Chihuahua, expuso.

"Que yo sepa no tenemos nosotros ninguna indagatoria que directamente vincule al ex Presidente de la República, no tengo yo conocimiento de ello", indicó el Gobernador Javier Corral.

Lo que sí es del conocimiento público, dijo, es que el tema del desvío multimillonario de recursos del Gobierno de Chihuahua hacia las campañas del PRI nacional se verificó con la Secretaría de Hacienda federal.

"Porque fue un modelo que se utilizó no sólo en el estado de Chihuahua, sino en otras entidades para distraer recursos públicos del Fondo de Fortalecimiento Financiero (Fortafin) para las entidades federativas (...) mediante convenios extraordinarios de este fondo que fueron a parar a las campañas electorales".

Este caso, explicó el Mandatario panista, se encuentra pendiente de revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Es el caso indiscutiblemente que puede conducir a pensar en una probable responsabilidad del ex Presidente de la República, toda vez que decisiones como esas, no creemos nosotros, no pensamos que puedan ser sólo resueltas por el Secretario de Hacienda en solitario", señaló Corral.

César Duarte, acusado de desvío de dinero y delitos electorales en México y pedido en extradición a Estados Unidos, tendrá este viernes en Florida su primera audiencia en una corte estadounidense tras su arresto este miércoles en Miami.

El Servicio de Marshals de Estados Unidos (alguaciles de las cortes) informó este jueves a EFE que la primera vista será este viernes a través de video debido a la pandemia de Covid-19 y estará presidida por la juez Lauren F. Louis, del Distrito Sur de Florida.

(Con información de Agencia Reforma y El Universal)