César Duarte promueve un amparo para evitar extradición

Ciudad de México.- El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tramitó un amparo para evitar que el gobierno de México solicite formalmente a Estados Unidos su extradición.

La demanda está radicada en el juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México donde también reclamó la orden de aprehensión con fines de extradición librada en su contra.

La juez Cuarto de Distrito aún no ha decidido si admite o no a trámite la demanda del ex gobernador.

Duarte Jáquez fue detenido en Miami, Florida, el pasado 8 de julio en cumplimiento a una orden de aprehensión con fines de extradición por peculado y asociación delictuosa.

En días pasados, el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral, advirtió que la red de corrupción en torno a su antecesor César Duarte, alcanzaba a ex funcionarios y a empresarios.

Apuntó que el ex mandatario priista encabezó una red que saqueó de forma descarada al estado de Chihuahua bajo un esquema de delincuencia organizada.

"Se trata de una ardua, y no en pocas ocasiones, batalla, porque ha enfrentado muchísimas adversidades para que se hiciera justicia, la justicia que el pueblo de Chihuahua reclamó frente a uno de los saqueos más descarados que se haya dado en nuestra historia"

"Debo decir que fue un saqueo por la acción corrupta y corruptora que operó una red de bandidaje, un saqueo al estado de Chihuahua a través de un modelo de asociación delictuosa que encabezó el ex Gobernador César Duarte", sostuvo.

Corral informó que en el marco del proceso contra el ex mandatario, detenido en Estados Unidos hace unos días, también están involucrados ex funcionarios públicos y empresarios.

"La Operación Justicia para Chihuahua no sólo es el ex Gobernador, la Operación Justicia para Chihuahua ha ejercido acción penal sobre 39 personas, entre ellas ex servidores públicos y empresarios, hay 16 sentencias condenatorias"

Además, agregó, se han ejecutado diversos aseguramientos y embargos, entre ellos de ranchos de Duarte con una extensión de 40 mil hectáreas.

"Hay cerca de 500 millones de pesos ya en las arcas del Gobierno estatal, que hemos recuperado por la vía fiscal, administrativa, penal. Hay muchas diligencias, muchos embargos, hay muchos aseguramientos. Tenemos asegurados en el estado de Chihuahua bienes del ex Gobernador por cerca de 40 mil hectáreas, solamente uno de sus ranchos tiene una extensión de 29 mil hectáreas", informó.

(Con información de El Universal y Agencia Reforma)