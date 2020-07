Acusan a extitular de la Secretaría del Trabajo de encubrir al PRI y a César Duarte

Vicente Flores Hernandez

Ciudad de México.- Jaime Herrera Corral, ex Secretario de Hacienda de Chihuahua, reveló que Alfonso Navarrete Prida, ex Secretario de Gobernación con Enrique Peña, le pidió personalmente retractarse de sus acusaciones contra el ex Gobernador César Duarte, y contra el ex secretario General Adjunto del PRI Alejandro Gutiérrez por el supuesto desvío de 250 millones de pesos del erario estatal a las campañas del tricolor.

En una declaración emitida el pasado 25 de mayo ante la Fiscalía estatal, el ahora principal testigo del caso señaló que Navarrete lo citó el 6 de febrero de 2018 en la sede de la Secretaría, en Bucareli, donde le ofreció, a cambio, un criterio de oportunidad.

"Derivado de que no cambié mi declaración, que originó la detención de Alejandro Gutiérrez, el 9 de febrero de 2018 me iniciaron una investigación en la entonces PGR. Y en esos días me dijeron que la PGR tenía la instrucción de ir por mí a como diera lugar, y que se iban a ir por mi familia", afirmó el testigo.

Agregó que las amenazas siguieron hasta el final del sexenio de Enrique Peña y hasta la salida de Alberto Elías Beltrán de la PGR, el 1 de diciembre de 2018.

La declaración de Herrera fue publicada el pasado viernes 24 de julio en la Corte para el Distrito Sur de Florida, como parte del proceso de extradición contra César Duarte.

Ese mismo 2018, en una comparecencia ante el Senado de la República el 16 de octubre, Navarrete Prida argumentó que los delitos que se le imputaban a César Duarte no eran graves y que podía enfrentar su proceso en libertad, pese a que tenía 12 solicitudes de extradición.

Antes, en marzo de ese año, la PGR resolvió no ejercer acción penal contra Duarte y Herrera Corral por posible lavado de dinero y fraude fiscal y también logró sacar la acusación contra Alejandro Gutiérrez del ámbito estatal.

Luego, en agosto, se desistió del cargo de peculado de 250 millones de pesos, aunque el asunto todavía está en litigio, pues la Corte revisa amparos del Estado de Chihuahua contra esa determinación.

Pedí a testigo ir a PGR: Navarrete

El ex Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, negó haber pedido al principal testigo del supuesto desvío de 250 millones de pesos del erario de Chihuahua al PRI retractarse de sus acusaciones, pero confirmó que lo recibió en su oficina el 6 de febrero de 2018.

Navarrete dijo hoy, vía telefónica, que Herrera fue quien pidió verlo, pero porque quería denunciar presiones del Gobierno de Chihuahua para declarar contra Duarte y Gutiérrez.

"Herrera me dijo que quería verme porque decía, a su juicio, que el Gobierno de Chihuahua lo había obligado a decir una serie de cosas, y que ahora lo estaban investigando en PGR", explicó.

"Lo recibí, yo no lo busqué, pues yo qué, si no soy Ministerio Público. Cuando lo recibí y me platicó esto, me platicó su historia de cómo estaban las cosas, lo que yo le dije fue 've a la PGR y en todo caso di la verdad y aclara lo que estás diciendo, y busca acogerte a un beneficio, a un criterio de oportunidad, porque delito sí hay si desviaste recursos públicos, y eso es lo que yo te puedo sugerir que hagas'. Nada más. Yo supongo que esta declaración la está haciendo porque supongo que le beneficia procesalmente, la verdad no lo sé"

Navarrete, quien fue subprocurador en la PGR en la década de los 90, recordó que apenas el 4 de febrero de aquel año, se había reunido con el Gobernador Javier Corral, y habían acordado la entrega de 900 millones de pesos de recursos federales a Chihuahua, además de agilizar trámites para la extradición de Duarte.

"Yo acababa de recibir al Gobernador Javier Corral unos días atrás y habíamos acordado una serie de cosas que se estaban cumpliendo. Dimos una conferencia conjunta, yo no tenía interés alguno, ni políticamente convenía nada", afirmó.

"Lo que está diciendo (Herrera) es lo que yo le dije, ´ve a PGR´. Pero ahora lo maneja como retráctate, retráctate mangos, no le dije eso, le dije 'di la verdad de lo que tu dices que te hicieron, y acógete a un beneficio de oportunidad, porque delito hay, eso no veo cómo se te pueda quitar'. Y él fue el que me buscó, honestamente ni sé quién era"

La declaración del 25 de mayo de Herrera ante la Fiscalía General de Chihuahua fue publicada este viernes en la Corte para el Distrito Sur de Florida, como parte del proceso de extradición contra Duarte, quien apenas fue detenido en Miami el pasado 8 de julio.

El caso del supuesto desvío de 250 millones al PRI aún no está cerrado.