César investigaba la muerte de su novia; también fue asesinado

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- César Axel Ramírez Torres fue asesinado en el mismo lugar donde mataron a su novia Leslye Hernández, el joven de 17 años investigaba por su propia cuenta el feminicidio de su pareja.

De acuerdo a Infobae, el joven fue asesinado a balazos el pasado sábado en la colonia San Lorenzo La Cebada, de la Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. El joven novio de Leslye Leticia Hernández Moreno, alumna de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), desaparecida y asesinada a inicios de año, indagaba el crimen de su pareja ante la nula pista de sus asesinos.

Jazmín Hernández, madre de Leslye, reveló que su yerno había comenzado a indagar el feminicidio porque se impacientaba ante la falta de avances o líneas de investigación concretas.

"Lo mataron el día sábado. Él en su desesperación buscaba respuestas de lo que le pasó a Lesly", expresó Jazmín afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CdMx) durante la protesta.

Karla Torres Camacho, madre de César Axel, confirmó que el asesinato del joven se registró durante la madrugada del 10 de agosto, cerca de la 01:00 de la mañana.

A César Ramírez le asestaron al menos seis balazos con un arma 9 milímetros. Dos balas le impactaron en el pecho, otra el tórax, otras tres en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda y, la última en la cabeza. Hasta el momento no hay indicios ni detenidos ni mayores datos, comentó la madre de la víctima.

"Mi hijo lo único que quiso hacer, creo yo, es saber por su propia cuenta qué le había pasado a Leslye. No tengo idea de quién le pudo haber hecho esto a mi hijo, tal vez se metió a donde no tenía que meterse, […] hizo lo que no hicieron las autoridades y por eso está donde está", dijo al portal SinEmbargo la madre del joven asesinado.

El homicidio ocurrió a escasas cinco cuadras de donde fue localizado el cuerpo sin vida de Leslye, el pasado mes de enero. Karla Torres, explicó que César llevaba varios meses deprimido, a raíz del asesinato.

El joven conoció a Leslye hace cuatro años, y tenían dos años de noviazgo. Incluso llevaban meses viviendo juntos en la casa de ella.

Leslye, quien desapareció el 10 de noviembre de 2018 en las inmediaciones de la colonia Barrio 18, cuando iba a dejar su bicicleta color verde a casa de su abuelita. Dos meses después, el 10 de enero, su cuerpo fue localizado sin vida en una zona pantanosa de esa demarcación.

La única certeza que se tiene hasta el momento sobre la muerte de la universitaria es que fue asesinada de un golpe en la cabeza. Aún se desconoce si su asesinato fue inmediato o cuánto tiempo transcurrió desde su desaparición hasta su muerte.

"No hay una hipótesis solo dicen que murió por golpe en la cabeza, el cuerpo estaba muy descompuesto. Yo no sé qué le hicieron a mi hija, si la torturaron o no", platicó Jazmín, madre de la joven. Los retrasos en la investigación del caso de Leslye y la dilación en cada uno de los trámites es la constante.

Los retrasos y la dilación en cada uno de los trámites es la constante. "Los exámenes de ADN tardaron siglos para entregármelos. Me decían que estaban viendo los teléfonos, pero nada. Apenas esta semana me dijeron que ya se estaban haciendo los análisis de todos los teléfonos de las personas que se cruzaron con ella el día de su desaparición", añadió Jazmín Hernández.