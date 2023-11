CFE Contigo anuncia cancelación de servicio al cliente en X

La cuenta de CFE Contigo anunció a través de su cuenta oficial en la plataforma X (antes Twitter), que dejará de brindar el servicio al cliente en dicha red, hasta nuevo aviso.

La noticia de la Comisión Federal de Electricidad, causó opiniones separadas entre los usuarios del servicio.

Por un lado, unos esperan que la suspensión del servicio al cliente se reanude lo más pronto posible, ya que cuando habían bajones de luz o apagones sin previo aviso, los usuarios utilizaban la red X para etiquetar a la CFE e informar del problema.

Según mencionan los usuarios, la empresa respondía lo más rápido posible las demandas de una gran cantidad de habitantes a lo largo de la República Mexicana que esperaban una respuesta.

De igual forma, otras personas declararon en la publicación que CFE Contigo, en realidad no era bueno en el servicio al cliente e incluso otros señalan que no brindan esta opción (en la red) desde agosto del año en curso.

“Ojalá retomen el continuar atendiendo por este medio. Es muy práctico y efectivo”

“Noooooo! Me atendían más rápido por aquí que por teléfono”

“Desde agosto no dan atención por esta cuenta y apenas lo están publicando”

“Una pena. Yo he tenido buenas experiencias. He reportado, he generado solicitudes e incluso contratado nuevo servicio y todo excelente”

“En vez de ofrecer más alternativas de comunicación, las restringen”