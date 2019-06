'El Chapo', revivió a su víctima y siguió torturándola

Agencia

Ciudad de México.- Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, contrató a un médico para despertar a Israel Rincón Martínez, “El Guacho”, cuando este se desvaneciera de dolor tras sufrir torturas por parte del entonces líder del Cártel de Sinaloa. Esto según documentos que salieron a la luz durante su juicio en Nueva York y publicados por Zeta Tijuana.

Entre las torturas que Rincón Martínez recibió a manos de Guzmán Loera, así como de su entonces trabajador y luego ex socio, Dámaso López Núñez, alias el Licenciado, fueron toques eléctricos en las orejas, así como el desprendimiento de dientes. Todo fue grabado en video, y esa misma tarde, “El Guacho” fue asesinado por órdenes del Chapo.

La Fiscalía estadounidense presentó el pasado 22 de enero pasado, durante el juicio al Chapo en la Corte del Distrito Este de Nueva York, el video de casi 4 minutos de duración, en el cual se muestra el interrogatorio y la supuesta tortura a Rincón Martínez, quien aparece golpeado, con la ropa sucia y esposado.

“Arturo [Beltrán Leyva] me preguntó qué con quien estaba, yo le dije que del suyo y del señor [del Chapo], pero me dijo que no, ‘aquí no va a estar con la prima [así se referían los Beltrán Leyva al Chapo], usted está con nosotros o con nadie a la v#$%a'”, se escucha en el video.

Según el Licenciado, Rincón Martínez fue asesinado esa misma tarde tras grabar el video. Cuando le preguntaron quién le había dicho que mataron al Guacho, López Núñez respondió: “mi compadre”, en referencia al Chapo, a quien al llegar a la sala 8D de la Corte neoyorquina saludó con respeto, llevándose el puño derecho al corazón.

La guerra entre los Beltrán Leyva y Guzmán Loera se dio tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva, "El Mochomo".

Los hermanos creyeron que "El Chapo" había puesto a "El Mochomo" para que este fuera capturado. Lo acusaron de traidor, se separaron y comenzaron una disputa.

Incluso en el video, "El Guacho" aseguraba que "El Barbas" le dijo que "El Chapo" e Ismael Zambada, "El Mayo", habían puesto a "El Mochomo".