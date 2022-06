Asesinan en Chihuahua a dos sacerdotes jesuitas; protegían a un hombre

Dos sacerdotes jesuitas fueron asesinados en el municipio de municipio de Urique, Chihuahua, mientras trababan de proteger a un hombre que buscó refugio en la iglesia del poblado de Cerocahui.

A través de un comunicado, la Compañía de Jesús condenó el crimen y a su vez exigió la búsqueda de los cuerpos, ya que los sujetos armados se los llevaron.

Cabe mencionar que el hombre que protegían también murió dentro de la iglesia, aunque por el momento se desconoce porque los agresores perseguían al sujeto.

“Los jesultas de México, con profundo dolor. Denunciamos el homicidio de nuestros hermanos Javier Campos Morales, SJ. y Joaquín César Mora Salazar, S.J., ocurrido el día de ayer dentro del templo de la comunidad de Cerocahul, Chihuahua” ,se lee en el comunicado.

La misiva destaca que es común que hombres y mujeres sean abatidos arbitrariamente de la vida en la Sierra Tarahumara y en otras regiones del país, violencia que no ha podido ser revertida.

“Hechos como estos no son aislados. La sierra tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Todos los días hombres y mujeres son privados arbitrariamente de la vida, como hoy fueron asesinados nuestros hermanos”, acusó la Compañía de Jesús.

Con profundo dolor, denunciamos el homicidio de nuestros hermanos Javier Campos Morales,SJ, y Joaquín César Mora Salazar,SJ,ocurrido ayer en el templo de Cerocahui, #Chihuahua.



Condenamos estos hechos violentos, exigimos justicia.



➡️ https://t.co/UGGXCsatPI#JesuitasMéxico pic.twitter.com/wr4ULX3HXV — Jesuitas México (@Jesuitas_Mexico) June 21, 2022

Sacerdote Pato Ávila denuncia a “El Chueco”

Tras el trágico hecho, una periodista compartió un mensaje del sacerdote jesuita Javier Ávila, mejor conocido como “Pato”, quien señaló como culpable de la muerte de sus hermanos a “El Chueco”, líder de delincuentes y aseguró que está información lo tuvo que callar porque recibió amenazas.

"Ya no puedo callar y necesito compartirles mi dolor. Estaba yo saliendo de Creel hacia Chihuahua, a medio día, cuando me llamaron de Cerocahui para decirme que "El Chueco", cabeza de delincuentes, acababa de matar a Javier Campos y a Joaquín Mora, ambos hermanos míos jesuitas. Lo tuve que callar porque había amenazas sobre la Comunidad si acaso hablaban”, se lee en la captura de pantalla.

Sin embargo, decidió denunciar públicamente, ya que las autoridades se encuentran buscando al “homicida”.

“La noticia ya corrió y empiezan los operativos para buscar al homicida quien, además, se llevó los cuerpos y no sabemos cuándo los regresarán. Son muchos los detalles, pero no es el momento más que para compartirles mi dolor, mi rabia, y también mi fe en el Dios de la vida que nos sigue llamando a dar la vida por los demás y a no detener nunca el paso, porque nos queda mucho por andar. Les quiero, en serio...", detalló.