Chihuahua: liberan a dos de cuatro secuestrados de la comunidad LeBarón

Dos miembros de la comunidad LeBarón reportados como desaparecidos en el Municipio de Madera, Chihuahua, fueron localizados.

Los activistas Adrián y Julián LeBarón denunciaron en redes sociales que cuatro miembros de la comunidad estaban secuestrados.

Para exigir su liberación, partieron en caravana del Municipio de Galeana hacia la ciudad de Chihuahua.

Dos fueron liberados esta madrugada: Christian Bruce LeBarón Jhonson, hermano de Julián, y Shem Lamar Stubbs Gwin, pero los otros dos, identificados como Miguel Ángel Moreno Sánchez y Manuel Horacio Ríos Jacob, permanecían cautivos.

Hay que mantenernos unidos, sin miedos.



Christian dice “Qué padre es estar libre, apenas lo puedo creer...”. Llegaron a su comunidad a las 2 am.



Gracias por no dejarnos solos, ese apoyo hace toda la diferencia.



Nos faltan 2 y no nos vamos a cansar hasta que regresen pic.twitter.com/i2Jv8BmxXE