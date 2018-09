Ordena juez liberar a priísta acusado de desvío en Chihuahua

Agencia

Chihuahua.- Un juez federal ordenó dejar en libertad a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, a quien las autoridades de Chihuahua acusan de desviar 250 millones de pesos del presupuesto de dicha entidad federativa.

De acuerdo a SDP Noticias, Tras una diligencia que se inició la noche de este viernes y que culminó cerca de la medianoche, el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia, del Reclusorio Norte, resolvió la liberación toda vez que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó el cancelación de la causa penal 24/201, en contra del político, debido a que la Fiscalía General de Chihuahua no aportó pruebas suficientes.

De acuerdo con la PGR, la Fiscalía General de Chihuahua obstaculizó además, las investigaciones que la institución de justicia federal llevaba en curso para mantener y fortalecer la causa penal del político.

En virtud de lo anterior y ya que el 31 de agosto finalizaba el plazo de seis meses para realizar la investigación complementaria a cargo del juez Fuente Tapia, la PGR solicitó el suspensión de la causa penal instruida contra el ex secretario general del tricolor pues éste no se desempeñaba como funcionario público, por lo que el delito de peculado no se configuraba, por lo que ordenó su inmediata libertad.

Durante la audiencia, los ministerios públicos que intervinieron manifestaron que, las acusaciones en contra de Gutiérrez Gutiérrez estaban basadas en testimonios de tres testigos protegidos que, incurrieron en una serie de contradicciones al momento de rendir sus testimonios.

En una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, el gobernador Javier Corral reprobó el fallo de la autoridad y acusó al presidente Enrique Peña Nieto de intervenir en la resolución, al considerar que el mandatario federal está implicado en la operación de los desvíos que presuntamente fueron utilizados para las campañas electorales de 2016.

"Al abrirle paso a la liberación de Alejandro Gutierrez, por el desistimiento de la PGR y el sobreseimiento del Juez, el Presidente Peña Nieto pretende eliminar el hilo conductor hacia su propia responsabilidad en el documentado desvío de recursos públicos hacia su Partido. No lo logrará", indicó Corral.