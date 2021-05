Chris Evans, Laura Bozzo y strippers en maroma electoral 2021

MÉXICO.- Los candidatos de partidos políticos hacen gala de su creatividad en redes sociales para conseguir apoyo de sus votantes, desde usar el photoshop para presumir el apoyo ‘ficticio’ de actores de Hollywood, hasta invitar a Laura Bozzo para dirigir DIF local si gana aspirante.

Rubicel Velázquez, candidato del PES a la Alcaldía de Tetela del Volcán, Morelos, contrató strippers como parte de los festejos del 10 de mayo.

El candidato del PES a la Alcaldía de Paso de Ovejas, Veracruz, Luis Armando Lozano, alias "Paolo Botti", invitó a la conductora peruana Laura Bozzo a dirigir el DIF municipal en caso de ganar en ese Municipio de la región centro de Veracruz.

Montserrat Ruiz, candidata de Morena a diputada en el Congreso del Estado de México, usa la imagen del actor Henry Cavill, quien interpreta a Superman, para captar el voto femenino.

Otra candidata que se sumó a la estrategia es Katy Aguiar, aspirante del PT a la Alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quien presumió una foto en la que el actor que personifica al Capitán América, Chris Evans, se unió como brigadista.

Hipólito Mora, candidato del PES al Gobierno de Michoacán, presumió una obra en la que lo pusieron con personajes como Fidel Castro, Gandhi, Luther King y Nelson Mandela.

La candidata a la Alcaldía de Monterrey, la panista Yolanda Cantú, se comparó con el personaje de ciencia ficción Doctor Who.

"En el ámbito político soy denominada Yolanda Who, Yolanda Who Cantú, muy parecida a Doctor Who, el cual fue una mente brillante, que tenía metodología, estructura y hablaba con cuentas claras", expresó.