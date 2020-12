Cerraron la Basílica de Guadalupe. Y ahora, ¿quién me hará el milagro?

Ciudad de México.- Son las 18:00 horas del 11 de diciembre y, desde mediodía, a la Basílica de Guadalupe sólo ha intentado pasar un peregrino.

Vallas de metal cercan, no sólo el templo católico, sino los alrededores, en un esfuerzo al que se suman policías y personal de Gustavo A. Madero. Ayuda también la ausencia de transporte público.



Tan cerca del 12 de diciembre, es una postal que casi nunca se había visto. Uno más de los muchos estragos del coronavirus.



"A mediodía vinieron unos peregrinos. Se les explicó que no hay acceso y se pusieron a rezar frente a las vallas de metal", aseguró un trabajador de la Alcaldía.

Y esta ausencia de gente pesa, sobre todo, a los negocios de los alrededores.

Los comerciantes viven su peor 12 de diciembre

"No nos dijeron que iban a cercar todo, sólo que iban a cerrar el acceso a la Basílica como tal, pero cuando nos despertamos ya estaba cerrado hasta en mi Colonia. Yo vivo en Martín Carrera", aseguró Isabel.



La mujer tiene un puesto de venta de imágenes religiosas en el Mercado de Comidas 330, frente a La Villa.



"Hoy sólo he vendido 50 pesos, cuando el año pasado en esta fecha ya llevábamos 2 mil", reconoció.



De acuerdo con la Alcaldía, todos los comerciantes y microempresarios fueron notificados del cierre total de circulación, versión que niegan una y otra vez los afectados.



"A nosotras no se nos dijo nada. Les preguntamos a los policías, a los de la Alcaldía y tampoco nos supieron decir. A nuestro patrón tampoco le llegó el aviso", asegura Claudia, trabajadora de una zapatería.



Frente al cerco, Rafael Acevedo reza hincado. Sin saberlo, su historia no es distinta a las de los trabajadores de la Villa.



"Yo ahorita me quedé sin trabajo, y vine de Puebla sólo hoy a pedir a la Virgen que me haga el milagro, ya me voy de regreso, no sabía que no se podía pasar", aseguró.