Biblioteca José Vasconcelos cierra hasta nuevo aviso

México.- La Biblioteca José Vasconcelos y el Museo Nacional de Culturas Populares permanecen cerrados, por lo que se cancelaron todas las actividades culturales en estos espacios.

Por causas ajenas a nosotros,

la Biblioteca Vasconcelos permanecerá cerrada, y por tanto se cancelan las actividades culturales en su espacio, hasta nuevo aviso.

Atentamente.

14 de junio de 2019

El cierre sucedió luego de que trabajadores de la Secretaría de Cultura exigieran un incremento salarial.

En un recorrido efectuado por Notimex en ambos inmuebles, se pudo constatar que no hay plantón alguno en el exterior, sólo pancartas en las que plantean sus demandas al presidente Andrés Manuel López Obrador.

La víspera, los empleados bloquearon el cruce de Avenida de los Insurgentes y Paseo de la Reforma para exigir que el Ejecutivo federal gire las instrucciones necesarias para que reciban un aumento salarial que supuestamente se les ofreció y que debe ser aplicado respetando los calendarios de pago que tiene esa dependencia.

Los trabajadores, acompañados por dirigentes del Sindicato Nacional Democrático de la Secretaría de Cultura, cerraron el cruce durante media hora, mientras que la dirigente gremial, Ángeles Medina González, enfatizó que los trabajadores han enfrentado retrocesos que los han obligado a movilizarse para buscar y promover que las cosas cambien.

“Nosotros pedimos respuestas, no promesas; ofrecimos trabajo, no excusas; defendemos derechos colectivos, no intereses de grupo”, aseveró.

El director de la Biblioteca Vasconcelos, Abraham Nuncio Limón, dijo que el cierre del espacio cultural es un asunto regular y se espera que los trabajadores sindicalizados lleguen a un acuerdo con la Secretaría de Cultura este mismo lunes.

Nuncio Limón aclaró que no desea intervenir en ese conflicto porque se pueden cometer errores que dañen a la biblioteca y sólo hacen un llamado para que las partes en pugna lleguen a un arreglo.