Ebrard niega cierre de frontera con EU; aclara que no se afectará el comercio

Ciudad de México.- El Canciller Marcelo Ebrard aseguró que tras pláticas y negociaciones con EU sobre cierre de frontera norte por coronavirus, se acordó no afectar al comercio y las restricciones serían sólo para turismo y recreación.

“No estamos hablando de cierre porque no es eso, se va a restringir, para que aclaremos, sí se va a restringir para los casos que son turismo, recreación, esencialmente”, dijo en conferencia mañanera del Presidente.

“Lo que se ha logrado es que medidas para reducción de riesgo de propagación del virus no afecten actividades sustantivas para México y Estados Unidos en la región fronteriza. Primero hemos hecho un catálogo de actividades esenciales que no deben afectarse, que incluye actividades en primer lugar de comercio, transporte de mercancía, movimientos logísticos que tienen que ver con la actividad comercial no tienen afectación”.