El cineasta Del Toro reprocha al gobernador de Jalisco por la detención de un ciudadano

Guadalajara.- El guionista Guillermo del Toro reprochó al Gobernador Enrique Alfaro la retención de un hombre por no usar cubrebocas en la vía pública.

En redes sociales se difundió un video donde se aprecia a dos policías municipales esposando a una persona que se defiende por haber salido a la calle por comida.



"@EnriqueAlfaroR a lo mejor yo no entiendo las cosas pero este es un momento que requiere humanidad y criterio y no esto", escribió del Toro desde su cuenta de Twitter @RealGDT.



"Definición de brutalidad: Acción desmedida e irracional sin humanidad. Este es un ciudadano en medio de una pandemia. No es un criminal".

Según reportes oficiales, los hechos ocurrieron el pasado domingo en el Municipio de Tala, que es gobernado por Enrique Gabriel Buenrostro Ahued, emanado de la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano.

@EnriqueAlfaroR A la mejor yo no entiendo las cosas- pero este es un momento que requiere humanidad y criterio y no esto... https://t.co/ZGxFBBMX0r — Guillermo del Toro (@RealGDT) April 30, 2020





Por la misma vía, Alfaro respondió que ya habló con el Alcalde para que el hecho no se repita.

También te puede interesar: Guillermo del Toro regresa al set: filma El callejón de las almas perdidas



Dijo que las reglas que definió son para cumplirse, pero que eso no significa que toleran abusos de ninguna autoridad.



De la misma forma, Buenrostro Ahued lamentó la actuación de su policía y dijo que están investigando a fondo la situación.



Añadió que reforzarán la capacitación de los elementos.



El jueves pasado, Alfaro calificó como pendejos a quienes no cumplen con las medidas preventivas que emitió para mitigar la propagación del coronavirus en Jalisco.



Desde el 19 de abril, el Gobernador decretó el uso obligatorio de cubrebocas y advirtió sanciones económicas y arrestos administrativos en caso de incumplir el confinamiento.



Al 26 de abril se registraban más de 100 detenciones de personas en el Estado.