Citltalli Hernández recula: pide quitar a Félix Salgado Macedonio

Cesar Esteban Flores Rodríguez

Ciudad de México.- Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, aseguró que aún cuando no exista una sentencia condenatoria contra Félix Salgado Macedonio -acusado por dos mujeres de violación- Morena tendría que replantearse su candidatura al Gobierno de Guerrero.

"Yo, como militante, como feminista, creo que las acusaciones que hay hacia Félix son delicadas, son duras y aún cuando no haya elementos formales, como una sentencia, por un acto de congruencia, primero en Morena tendría que discutirse mucho más al interior y, segundo, tendríamos que replantearnos el tema de la candidatura en Guerrero", dijo Hernández en una entrevista en Canal 11.

"Es un tema que ha tenido muchos testimonios que han salido a la luz y que nosotros, por lo menos, tendríamos que dudar. No vamos a dar paso a que cualquier acusación sin fundamento desestime a nuestros candidatos y candidatas, pero son acusaciones serias, delicadas y a mí también me preocupa que el senador no ha dado una respuesta, no ha dicho ni sí ni no, sí, pero no, es decir, no ha dado ninguna respuesta".

Tras reconocer que Morena viene de una crisis institucional por la ausencia de una "dirigencia firme" durante dos años, celebró que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) haya iniciado de oficio una investigación contra Salgado Macedonio, quien ha sido denunciado formal y públicamente por abuso sexual y violación.

Confió en que el veredicto final de la comisión arroje suficientes elementos, para que el caso sea discutido seriamente en la Comisión Nacional de Elecciones y en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

"Está la CNHJ que inició una investigación de oficio lo que es acertado, la Comisión Nacional de Elecciones donde, lamentablemente, pocas veces o no las suficientes hemos tratado el tema y el CEN que algunos integrantes también han señalado la necesidad de hablar del tema", expresó.

Hernández también cuestionó la falta de respuesta de la Fiscalía en Guerrero, ya que la inacción puede revictimizar a quien denunció los abusos.

Postular a otro candidato sería responsable: Citlalli Hernández

A pregunta expresa sobre la posibilidad de postular a otro candidato a la Gubernatura de Guerrero, la lideresa consideró que su partido podría tomar una determinación responsable, para que no necesariamente Salgado Macedonio se convierta en el abanderado.

Sobre el papel de las feministas al interior de Morena, advirtió que existe una línea muy delgada entre la exigencia de justicia, de firmeza, la condena al silencio y la inacción de ese partido, y el uso político que pretende darle "la derecha".

Hernández fue entrevistada por el conductor John Ackerman, cuñado de Pablo Amílcar Sandoval, ex delegado federal en Guerrero y quien también tiene aspiraciones en Morena para buscar la Gubernatura de Guerrero.

Ayer, en total hermetismo y sin la presencia de una de las denunciantes, Salgado Macedonio compareció ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para responder al procedimiento en su contra por "supuestos actos de violencia de género".

Luego, el morenista se presentó en la Plaza de la República, frente al Monumento a la Revolución, rodeado por simpatizantes que lo vitoreaban.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Mujer apuñalada en camión de transporte público; video capta el momento

EU: 20 muertos y mega apagones, saldo de la peor tormenta invernal

Rusia: Afirman que Sputnik V funciona contra variante británica