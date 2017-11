¿Qué es lo que más roban los consumidores en El Buen Fin?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En México el Buen Fin también atrae a los ladrones, que aprovechan la alta afluencia de compradores en centros comerciales y tiendas para robar artículos, las pertenencias de los consumidores, cometer delitos cibernéticos y hasta abrir autos en los estacionamientos, informó Excelsior

Durante los cuatro días de ofertas del Buen Fin hay un aumento en el robo de televisiones y ropa invernal, así como de juguetes, artículos que son atractivos para los ladrones por la cercanía con temporada navideña, según un análisis de Alto México, empresa dedicada a la prevención de robo hormiga en tiendas.

En el Buen Fin, el robo de televisores aumenta 177%, también el de muñecas (350%), juegos de mesa (200%) y artículos deportivos (169%), productos atractivos por la cercanía de la temporada navideña.

Además se incrementa el hurto de pijamas y sudaderas (115%) y del jarabe para la tos (150%) debido a la época invernal, informó Karina Soriano, directora jurídica de la empresa.

Además se incrementan otro tipo de delitos contra el consumidor. Los casos de robo de dinero en efectivo, de pertenencias en estacionamientos y el fraude con tarjetas de crédito tienen un alza de 100% durante el Buen Fin.

"Es una de las épocas en donde las bandas organizadas están más presentes, pues las tiendas incrementan sus inventarios principalmente con electrónicos", dijo Karina Soriano, directora jurídica de Alto México en un comunicado.

Debido al incremento en la incidencia delictiva, Alto México recomienda:

No perder de vista las compras

No dejar objetos de valor en el auto que se queda en el estacionamiento

Acudir a lugares seguros y vigilados para realizar compras

No comentar sobre las compras que hiciste en público

Planificar la ruta de las compras y dejar al último las de mayor valor

La séptima edición del Buen Fin se celebrará del 17 al 20 de noviembre en cientos de tiendas departamentales y comercios en México.