Ciudad Juárez: 11 personas muertas y seis detenidos tras el ataque

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, informó que 11 personas murieron tras la ola de violencia que se desató en Ciudad Juárez por parte de un grupo criminal, parte del Cártel de Sinaloa.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Mejía Berdeja destacó que alrededor de la una de la madrugada de este viernes fueron detenidos seis miembros del “Los Mexicles”, señalados como responsables de los hechos.

Además, reveló que solo dos reos perdieron la vida durante la riña que tuvo lugar en un centro penitenciario del estado, asimismo informó que hubo 20 lesionados, cuatro de ellos por arma de fuego y el resto por golpes y contusiones.

Expresó que nueve personas más fueron asesinadas, entre ellos cuatro sujetos que laboraban en la estación Mega Radio (Swiss 105.9).

Explicó que el ataque en las calles, que arrebató vidas inocentes, fue protagonizado por el grupo criminal “Los Mexicles”. El subsecretario de seguridad aseguró que los hechos violentos sucedieron luego de que se controlara la trifulca en el penal.

El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informó que a raíz del enfrentamiento entre “Los Chapos” y “Los Mexicles” al interior del Cereso Estatal Número 3, se generaron disturbios en Ciudad Juárez contra la población civil dejando un saldo de 11 muertos. pic.twitter.com/3TCSOOTdmf — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) August 12, 2022

Mientras que el mandatario mexicano, lamentó que el enfrentamiento privara de la vida a personas ajenas a los grupos delictivos.

“Es algo que no se había presentado y ojalá no se repita, porque se agredió a la población civil, inocente, como una especie de represalia. No fue solo el enfrentamiento entre dos grupos, sino que llegó el momento en que empezaron a disparar a civiles. Esto es lo más lamentable”, dijo López Obrador.