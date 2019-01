AMLO tiene $446 mil pesos en el banco

Redacción/SIPSE

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer hoy, a través del portal gubernamental Declaranet, su declaración patrimonial en la que sólo figuran dos inversiones: una bancaria por 207 mil 026 pesos, y otra sin especificar por 239 mil 042.

En el documento oficial con el que pretende rendir “cuentas claras, chocolate espeso”, según su cuenta oficial en Facebook, López Obrador declaró además que sólo recibe un salario por el cargo público de presidente de la república, que es de 108 mil 744 pesos.

También te puede interesar: AMLO pide a su gabinete que den a conocer su patrimonio

El ejecutivo no proporcionó información de bienes muebles, inmuebles y vehículos a su nombre. Tampoco ofreció datos sobre adeudos y negó que su cónyuge o sus dependientes económicos ostenten algún cargo en asociaciones, sociedades, consejos, actividades filantrópicas y/o consultoría.

Durante la presentación de su declaración patrimonial en la conferencia mañanera de hoy viernes, AMLO apuntó que sólo tiene la quinta de Palenque, Chiapas: un inmueble de 12 mil metros cuadrados que fue de sus padres y ahora está a nombre de sus cuatro hijos.

"Nunca me ha interesado el dinero. Nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales. La verdadera felicidad es estar bien con uno y doy gracias a la vida, que me ha dado tanto", afirmó el tabasqueño usando un verso de la cantautora chilena Violeta Parra.

Descarga el PDF aquí