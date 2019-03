Sí existe el Día del Hombre y se celebra el...

Agencia

Ciudad de México.- Hoy es el Día Internacional de la Mujer y como es costumbre, usuarios de redes sociales han empezado a preguntar "¿cuándo es el Día Internacional de los Hombres?"

Si realmente te lo estabas preguntando, sí hay un Día Internacional del Hombre y es el 19 de noviembre.

También te puede interesar: El día de la mujer tiene su historia. Aquí te la contamos.

Incluso la autora de la serie Harry Potter, J.K. Rowling, lo resumió muy bien durante el año 2017 en un tweet:

“Feliz #DíaInternacionaldelaMujer o, como con frecuencia le dicen aquí, #PorQuéNoHayUnDíaInternacionaldelHombre (Sí hay: el 19 de noviembre)”

Happy #InternationalWomensDay



or, as it's often called on here, #WhyIsn'tThereAnInternationalMensDay



(There is: November 19th)