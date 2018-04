Candidatos gastan casi 17 millones de pesos diarios

Agencia

Ciudad de México.- En 15 días de campaña, los partidos han desembolsado más de 280 millones de pesos, de los cuales prácticamente la mitad corresponde a los recursos destinados para la contienda por la Presidencia.

En promedio, los candidatos de las tres elecciones federales y las 30 concurrentes gastan 16.6 millones de pesos diarios para posicionar su imagen frente al electorado y así obtener su voto el próximo primero de julio.

De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional Electoral, hasta ahora los cuatro presidenciables han destinado 133 millones de pesos para su campaña, de los cuales 79 por ciento corresponde al gasto que ha realizado el candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya.

José Antonio Meade, abanderado de la Coalición Todos por México, ocupa el segundo lugar en gasto, al registrar 26.5 millones de pesos.

Por el contrario, la candidata independiente Margarita Zavala es la que ha reportado el menor gasto en esta primera quincena, con solo 662 mil pesos, mientras que el otro independiente Jaime Rodríguez Calderón aún no reporta gasto, al comenzar su campaña hace un par de días.

La única mujer en la contienda reporta que hasta ahora ha obtenido ingresos por 9.1 millones de pesos, de los cuales 6.3 millones los obtuvo de su esposo, Felipe Calderón, y de empresarios como Alberto Baillères.

A diferencia de la precampaña, el ex presidente no ha sido el principal aportador de la ex panista; sin embargo, el reporte asegura que entregó a la campaña de Zavala 430 mil pesos en efectivo, mientras que Baillères, su principal donante, ha entregado 1.6 millones de pesos.

El abanderado de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, señala haber gastado hasta ahora apenas 889 mil pesos; no obstante, no ha presentado reporte sobre las donaciones que ha recibido ni las contrataciones que realizará.

En el caso de José Antonio Meade, la autoridad informa que el candidato reportó 65.5 millones de pesos de avisos de contratación, mientras que permanece a la espera de que indique el nombre y montos de quienes aporten a su campaña.

Por su parte, el candidato de Por México al Frente reportó avisos de contratación por 64.4 millones de pesos, así como proveedores con quienes ha realizado transacciones superiores a los 500 días de salario mínimo.

A pesar de la gran cantidad de recursos que se han erogado en estos 15 días, los candidatos se encuentran lejos del tope de gastos de campaña previsto por el INE, que ascienden a 429.2 millones de pesos, en el caso de los presidenciables.

El conjunto de candidatos a una diputación federal por mayoría relativa ha gastado 32 millones de pesos, mientras que el que llegará a una curul por el principio de representación proporcional no ha reporta gasto.

El sistema de Fiscalización del INE reporta que hasta ahora los candidatos al Senado han erogado hasta el momento 84.7 millones de pesos, aunque los ingresos que han obtenido prácticamente se duplican al haber recibido 146.6 millones de pesos.