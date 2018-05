Agencia

Ciudad de México.- En el marco de la Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la que se ha instado a reforzar el multilateralismo y evitar las guerras comerciales, trascendió que el presidente Donald Trump anunciaría hoy la imposición de tarifas arancelarias de 25 por ciento al acero y 10 por ciento al aluminio para México, Canadá y la Unión Europea, informaron tres fuentes al Washington Post.

México lamentó la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio a partir del 1 de junio y dijo que impondrá medida equivalentes a diversos productos estadunidenses.

“Ante los aranceles impuestos por EU, México impondrá medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos, lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros”, indicó la Secretaría de Economía en un comunicado.

“Lo que ha buscado México es no entrar en una guerra arancelaria, sin embargo quien está tomando la iniciativa es el propio EU, porque si lo está haciendo es porque Trump dijo que iba a aplicar las tarifas si el tratado (TLCAN) no satisfacía sus intereses y él (Trump) no ha tenido la satisfacción de concretar el TLCAN”, dijo Juan Manuel Chaparro, presidente de fomento industrial de la Cámara de la Industria de la Transformación, en entrevista.

La iniciativa privada estadounidense es de los principales críticos de la medida ya que aseguran que la industria de manufactura de ese país podría resultar muy afectada.

“Dicho movimiento impactaría a los fabricantes estadounidenses con costos más altos, haría lento el crecimiento del sector de la construcción de EU y frenaría la creación de empleos de estas dos industrias clave. Los precios del acero en Estados Unidos ya son casi 50 por ciento más altos que en Europa y China, y los del aluminio han sido extremadamente volátiles; este movimiento sumaría sustancialmente a estos retos”, dijo el vicepresidente de la US Chamber of Commerce, Myron Brilliant.

La dependencia reiteró que México está en contra de las medidas proteccionistas que afectan y distorsionan el comercio internacional, pero que las nuevas medidas estarán vigentes "hasta en tanto el gobierno estadunidense no elimine los aranceles impuestos”.

Pago de aranceles

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que México, Canadá y la Unión Europea deberán pagar aranceles al acero y aluminio a partir de medianoche.

Los aranceles serán de 25 por ciento para las importaciones de acero y 10 por ciento para las de aluminio.

"Hemos decidido no extender la exención para la UE, Canadá y México, por lo que estarán sujetos a los aranceles del 25 por ciento y 10 por ciento" en el acero y el aluminio, indicó Wilbur Ross un día antes de cumplirse el plazo para tomar una decisión al respecto.

TLCAN, sin fecha precisa

Sobre la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el funcionario estadounidense indicó que no hay una "fecha precisa" para concluir la renegociación.

“Estamos dispuestos, ansiosos a tener una discusión con esas partes, Canadá, México y la Unión Europea, estamos esperando su reacción”, añadió Ross.

Ross dijo que las conversaciones con Canadá y México sobre el TLCAN “están tardando más de lo que esperábamos" y que en las negociaciones con Europa ha habido “algunos avances", pero no lo suficiente como para merecer una exención.

Día malo para el comercio mundial

"Es un día malo para el comercio mundial. Introduciremos una disputa en la OMC inmediatamente y anunciaremos contramedidas dentro de unas horas", declaró Juncker.

Según este, "es completamente inaceptable que un país haya impuesto medidas unilaterales relativas al comercio mundial".

Juncker prometió que la respuesta será proporcional y enmarcada en la Organización Mundial del Comercio, informó RT.

El secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, ha anunciado este jueves la imposición de aranceles sobre el acero y el aluminio de la Unión Europea, Canadá y México a partir de este viernes.

La medida supone tarifas de 25% para el acero y del 10% para el aluminio procedentes de tres de los socios comerciales de Washington.