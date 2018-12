¡AMLO ya es presidente!

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Oficialmente después de las 11 de la mañana de hoy, Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en el presidente constitucional de la República Mexicana número 65, después de que Enrique Peña Nieto le cediera la banda presidencial y el mando; ocupará el cargo hasta el año 2024.

Toma de Protesta

Durante su toma de posesión, mencionó lo siguiente: "protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ellas emanen y desempeñar guiar, leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere que la nación me lo demande."

La ceremonia se está realizando en el Palacio de San Lázaro, en donde Peña Nieto fue recibido por manifestantes; alrededor de mil 300 periodistas de todo el mundo fueron acreditados, para cubrir el evento.

Durante el trayecto de AMLO al Palacio de San Lázaro, las personas se podían acerca al nuevo presidente, para saludarlo, darles palabras de aliento, tal como lo hizo una joven ciclista.