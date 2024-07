Claudia Sheinbaum apuesta por más médicos cubanos en México

La virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reveló que, en su encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Eduardo Rodríguez Parrilla, se habló de la posibilidad de seguir contratando médicos cubanos para el próximo año.

En una entrevista al salir de su casa de transición, Sheinbaum señaló que durante su reunión con el diplomático cubano, abordaron diversos temas sobre la relación entre ambos países.

indicó.

Además, Sheinbaum mencionó que sostuvo una reunión con el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, con quien discutió temas relacionados con el incremento en la producción de la empresa.

Asegurando que ella y Romero Oropeza son buenos amigos, Sheinbaum evitó responder si lo integrará a su Gabinete. "Todavía ni siquiera lo estamos definiendo", expresó.

En relación al costo de la elección de jueces que el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, estimó en 3 mil 500 millones de pesos, Sheinbaum comentó que todas las elecciones tienen un costo.

Añadió que, aunque es algo que se debe discutir, lo relevante es que se apruebe la elección directa. "Ya es cuestión de platicarlo, pero lo importante es que se dé la elección", afirmó.

Aunque las autoridades aseguran que con el IMSS-Bienestar se han contratado a unos mil trabajadores de la salud en Tamaulipas, a la entidad están llegando médicos cubanos como parte del programa que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reforma reveló que, de acuerdo con el IMSS, los médicos de Cuba se asignarán a municipios del norte en Tamaulipas, sin detallarse la cantidad.