Claudia Sheinbaum promete transparentar gasto de viajes

Luego de que el PAN pidiera que la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, transparentara los gastos cuando viaja fuera de la ciudad, ella contestó que sí lo hará.

"Ah, con gusto, particularmente los vuelos de avión los pago personalmente y se puede hacer", comentó este viernes 24 de marzo.

Sin embargo, aseguró que no gasta nada: "prácticamente no se gasta nada, pero con gusto lo hacemos público, porque nosotros no tenemos nada que esconder".

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) criticaron la falta de transparencia en la información correspondiente a los viajes que Sheinbaum ha realizado fuera de la Ciudad de México (CDMX).

Los miembros del legislativo celebraron que el Instituto de Transparencia capitalino emitiera una resolución donde mandata a la Jefatura a hacer públicos los informes de los viajes, los propósitos institucionales y los recursos destinados a ellos, esto a raíz de una solicitud de información ciudadana y que no fuera debidamente respondida.

Piden que Sheinbaum exponga beneficios de los viajes

El coordinador del PAN, en el Congreso local y presidente de la Junta de Coordinación Política, Federico Döring, coincidió en que las salidas de la Jefa de Gobierno a entidades por el país, son materia de transparencia y por ende, debe existir un compromiso para exponer los supuestos beneficios hacia la ciudad.

"Sabemos perfectamente que estos viajes son de carácter personal disfrazados de institucionalidad. Fuera de la CDMX, a nadie le interesa conocer supuestos logros de Claudia Sheinbaum, por el contrario, lo que hay aquí es un Metro que se cae, que choca o explota, además de ejecuciones al aire libre por la desatada violencia que no puede contener".

Por su parte, el diputado Luis Chávez pidió a la mandataria capitalina asumir el compromiso serio y público con la ciudad y abandonar su aspiración personal.

"A Sheinbaum la votaron por seis años, de tiempo completo y dedicada al servicio público, pero no lo está cumpliendo y eso es violatorio no sólo a su palabra, sino a la Constitución local".

(Con información de Reforma)