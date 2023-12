Claudia Sheinbaum suma fuerzas con Corral y Murat para ‘2do piso de la 4T’

La morenista Claudia Sheinbaum integró ayer a Javier Corral, ex Gobernador panista de Chihuahua, y a Alejandro Murat, ex Mandatario priista de Oaxaca, en su proyecto para construir, dijo, el segundo piso de la 4T.

La precandidata de Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) reveló esas incorporaciones al anunciar 17 foros abiertos a la sociedad para construir un Proyecto de Gobierno.

Los denominados Diálogos por la Transformación serán coordinados por académicos, dos ex ministros de la Corte, ex colaboradores, el ex Gobernador y un ex Rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, quien será el coordinador general.

Corral será responsable de coordinar la mesa de combate a la corrupción.

"Partimos de un reconocimiento: No basta con que el Presidente sea honesto", dijo el ex panista en entrevista. "Ya nos hemos dado cuenta de que el ejemplo de una conducta personal no es suficiente" .

Murat no coordinará ninguno de los 17 foros, pero dijo que trabajará y acompañará a Sheinbaum en todas las áreas a las que sea convocado.

El ex priista dijo que ha platicado con la precandidata varias ocasiones y que no estará en las filas de Morena sino "en las filas de construir a México".

En el Museo Interactivo de Economía, en la CDMX, Sheinbaum presentó a cada uno de los que encabezarán las mesas.

"He decidido invitar a algunas personalidades diversas, la idea es que ellos coordinen estos diálogos en diferentes temas, para que no haya ninguna confusión" , indicó. "Se trata nada más de las mesas de trabajo, de coordinar los diálogos que van a permitir construir a partir de opiniones plurales, diversas, el Programa de Gobierno, el Plan de Gobierno, el Plan de Desarrollo".

Los 17 temas que se abordarán en los diálogos, refirió, son los que planteó el pasado 19 de noviembre como puntos de partida para establecer un amplio diálogo nacional.

Entre ellos están: mantener la Austeridad Republicana, la disciplina financiera y la disciplina fiscal; mantener y fortalecer los programas sociales; seguir impulsando la inversión pública; fortalecer la educación; fortalecer el sistema público de salud; garantizar la gobernabilidad, paz y seguridad; así como reformar el sistema judicial.

