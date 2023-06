Claudio X. González definirá al candidato del ‘Frente Amplio por México’: AMLO

El mandatario federal Andrés Manuel López Obrador acusó que Claudio X. González es el gran elector que definirá al candidato del Frente Amplio por México para 2024.

El presidente mexicano insistió en que el proceso de, a quién se refiere como la oposición, es una faramalla, pues el empresario es quien toma la decisión.

- Llama la atención que darán a conocer el resultado el 3 de septiembre, se le dijo al presidente.

- " Es que eso ya lo tienen resuelto, ya está resuelto, si por eso ya les voy a decir antes (este miércoles). Espérense, no, no, no, no es que tienen que mostrar más el cobre. Tienen que decantarse, ya algunos que se dieron cuenta de que ya hay consigna, se están retirando" , respondió.