¡Abrígate! Oaxaca registra temperaturas 'congelantes'

Juan Morales/Agencia

OAXACA, México.- En el estado de Oaxaca continúan las temperaturas congelantes por efectos del frente frío número 14.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, en las últimas horas la temperatura más baja registrada en la entidad fue de dos grados bajo cero en el municipio de Ayutla Mixes.

“Pues abrigarme bien más que nada con la chamarra y el gorro más que nada para no sentir los trancazos del frío. Los niños, sobre todo los niños que traemos acá y pues ya les compramos sus gorritos ya ahí andan tranquilos”, explicó Agustín Casimiro García, ciudadano, informa el portal de noticias Televisa News.

Por los efectos del frente frío número 14, el termómetro descendió a sus niveles más bajos de este año, principalmente en las regiones de la mixteca y la sierra sur.

En otros municipios como Cuajimoloyas, el termómetro se ubicó en un grado bajo cero y así permanecerán durante las próximas horas.

“Allá es para abrigarse más que nada y pues protegerse porque no hay de otra cosa que se pueda hacer y cuidar mucho para que no, no haya enfermedades”, aseguró Angelina Pérez Núñez, ciudadana.

Las autoridades recomendaron a la población extremar cuidados con adultos mayores y niños menores de cinco años y mantenerse bien abrigados.

Protección Civil alertó también sobre el riesgo que representa para las familias encender fogones o anafres al interior de las viviendas para generar calor, por el riesgo de intoxicaciones que pueden ocasionar incluso la muerte.

Prevención

Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) implementaron medidas preventivas en el Istmo de Tehuantepec debido a las condiciones climatológicas registradas en las últimas 24 horas, debido a la presencia de aire polar que generó el frente frío número 14, informó el portal 20 minutos.

De acuerdo con un comunicado, el Secretario de Salud estatal, Celestino Alonso Álvarez, dijo que para atender a la población se dispone de una red hospitalaria en la zona, integrada por 118 centros de salud, cinco hospitales generales, dos comunitarios de 12 camas, dos Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSAS) y cuatro Unidades Médicas Especializadas.