CNDH condena tuit de ‘odio y discriminación’ hecho por Fox a Sheinbaum

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó la actitud del ex presidente Vicente Fox, quien en su cuenta de Twitter difundió un mensaje en el que se atacaba a la ex Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, llamándola "judía búlgara".

En ese mismo mensaje, explicó la CNDH, se aludió a los otros aspirantes morenistas a la presidencia de la República como "fifí francés", "extraterrestre" y a otro como supuestamente proveniente de Transilvania.