Pugnas dividen a feministas en la sede tomada de la CNDH

Iris Velázquez

Ciudad de México.- Por diferencias entre las mujeres que mantienen tomadas las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las integrantes del colectivo "Ni Una Menos" se retiraron, dejando el inmueble en manos del grupo "Bloque Negro".

Hace dos semanas, las organizaciones tomaron el edificio ubicado en República de Brasil, en el primer cuadro de la Ciudad de México, sin embargo, en los últimos días cada organización dialogó con las autoridades de forma separada.

Mientras las integrantes de "Ni Una Menos", cuya vocera es Yesenia Zamudio, estuvieron ayer en una mesa de diálogo con funcionarios de la CNDH, las de "Bloque Negro", de Erika Martínez, lo hicieron con representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

El retiro inició el pasado viernes, pero de acuerdo con lo informado por Yesenia Zamudio, quien ayer regresó a la "Okupa", ya salieron todas las simpatizantes de su movimiento.

"Ayer se retiraron las últimas madres del frente nacional Ni Una Menos México. Seguimos en la lucha y seguiremos trayendo a más familias para que las atiendan. Sin que nos quedemos durmiendo en la calle, pero de que las atienden las atienden", aseveró en su cuenta de Facebook.