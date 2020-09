(VIDEO) Así respondió la CNDH a las mamás que tomaron sus instalaciones

Óscar Adrián Galindo Luna

Ciudad de México.- A tres días de la toma de la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico, el organismo llamó a las mujeres inconformes al diálogo, pues, afirmó, no es su enemigo.

"Reivindicamos el derecho a la protesta como un medio legítimo de obtención de conquistas sociales, y como tal, también creemos en el diálogo como vía razonada para lograr soluciones", expresó en un comunicado.

"Compañeras y compañeros ocupantes: nosotros no somos el enemigo a vencer, somos sus aliados".

"Presidente en qué País vives, ¿no ves que sí existimos?, cada vez hay más violencia para nosotras las mujeres, para los niños, ya no nos vamos a callar. Llevo 3 años en mi lucha y me voy a morir en la raya", dice manifestante desde balcón de CNDH.





La CNDH afirmó que desde que Rosario Piedra Ibarra asumió la presencia, las puertas se abrieron para todos y así seguirá siendo.

"Porque creemos en el pueblo y porque mil veces preferible correr el riesgo de que pasen cosas como estas, la toma de instalaciones, que regresar a las instituciones de fachada que aparentemente 'servían al pueblo', pero que siempre permanecieron cerradas al pueblo"

Sin embargo, hizo un llamado a la conciencia, pues esas instalaciones no son oficinas burocráticas, sino centros de recepción y atención de quejas.

"La CNDH reitera su posición para cumplir con su función constitucional de defensa de las víctimas, y también su disposición para ser vehículo y acelerador para encontrar soluciones que, si bien pueden no caer directamente en su esfera de responsabilidad, es obligado construir entre todos para que esta hora sea de avances y no de retrocesos", puntualizó.

La @CNDH llama al diálogo, constructivo y respetuoso a los colectivos apersonados en sus instalaciones para atender sus demandas a violaciones a derechos humanos. Somos sus aliados.



De igual manera, ante el pliego petitorio presentado por colectivos feministas, la Comisión sostuvo que actualmente trabaja en una Recomendación General contra la Violencia Feminicida, la cual será emitida en breve.

Queman mobiliario

Desde los balcones de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), tomada desde ayer por las madres de mujeres asesinadas, fueron lanzadas sillas, lámparas y papeles rotos.

Una decena de madres y hermanas de mujeres asesinadas aseguraron que no liberarán el edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, hasta que se haga justicia. (Agencia Reforma)

"¿Vieron cómo se les rompieron las patas a esa silla? ¡A mi hija así me la aventaron! ¡Dicen que ella misma se aventó de cabeza, pero es mentira, a ella se le rompieron las piernas! ¡Así me la aventaron, sólo por decirle que no a un maldito!", gritó Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Jaimes, estudiante del IPN asesinada en 2016, lanzada desde un quinto piso, sin que a la fecha se castigue al culpable.

Después exhibieron la comida refrigerada y el café gourmet que hallaron en la CNDH y también quemaron las sillas y los papeles sobre la calle, entre mantas, carteles y gritos contra las autoridades que no han podido frenar ni hacer justicia contra violencia en general y la violencia específica contra las mujeres.

"Licenciado Andrés Manuel López Obrador: no mientas en tus informes, la violencia contra las mujeres está creciendo!", gritaron desde el balcón.