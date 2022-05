CNDH respalda mecanismos de protección a periodistas del gobierno federal

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) defendió al mecanismo de protección a periodistas del gobierno federal, y sostuvo que las agresiones contra comunicadores y protectores de derechos humanos responde a que los estados y municipios no están haciendo lo que les corresponde.

En el estudio diagnóstico sobre los alcances y retos del “Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, publicado este lunes, los integrantes de la Comisión advierten que la protección a periodistas es tarea de todos, por lo que además de reformar el mecanismo, se requieren nuevas estrategias que involucren a todos los niveles de gobierno, a través de una nueva ley que debe surgir desde el Congreso de la Unión.

"No basta con reforzar el Mecanismo en términos presupuestales ni de funciones si no se construye una política integral de Estado. Es menester hacer algo más que no se ha hecho. Algo que no se hizo en 2012, y que hoy es necesario poner en la mesa: la necesidad de una legislación que realmente responda a la realidad y al tamaño de la exigencia de protección para el ejercicio del periodismo y el derecho a defender derechos", señala el informe.