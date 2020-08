Secretario de la CNDH en líos por denuncia de violencia laboral

César Martínez

Ciudad de México.- El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Francisco Estrada, fue acusado formalmente ante el Órgano Interno de Control del organismo por maltrato laboral, amenazas, coacción, violencia de género y discriminación.

El recurso fue interpuesto por Alejandra Ezeta, ex directora general de Comunicación de la CNDH, quien también presentó una queja ante el Conapred por ser despedida después de ventilar que Estrada había ordenado destituir a un empleado sin motivo aparente.

Ezeta denunció que ella también fue despedida de manera injusta y arbitraria el 21 de julio pasado, luego de meses en los que el Secretario Ejecutivo demeritó su trabajo y le reprochó haber hecho cosas que él mismo le había ordenado.

Alejandra Ezeta Bagnis contactó a #SinCensura para decirnos qué está pasando en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la cual era la directora de Comunicación.https://t.co/wpAZbqjrQG — Sin Censura (@_VicenteSerrano) August 1, 2020

"Incluso, obligándome bajo amenaza de despido a hacer otras, que yo no quería hacer por no considerarlo acorde a los principios y a los códigos de ética y de conducta que deben regir las actuaciones de la Comisión", indica Ezeta en su escrito de queja.

Entre otros hechos narrados, Ezeta asegura que el 5 de marzo Francisco Estrada le pidió "inventar" un comunicado sobre la participación de Rosario Piedra, titular de la CNDH, en una manifestación frente a la Suprema Corte, en la que organizaciones le pidieron al máximo tribunal atraer un caso de desaparición forzada.

"El día 15 de junio (...) Estrada me responsabiliza de las publicaciones en redes respecto del despido del Lázaro Elías Serranía Álvarez, el cual me obligaron a realizar días antes bajo amenaza de separación de mi cargo y obligándome a asumir la responsabilidad de dicha decisión que por supuesto no fue mía", expone Ezeta.

Trámite del despido

"Amenazándome también de que eso tenía un costo, yo tendría que solucionarlo o mejor ni lo buscara, llamándome cínica y ordenándome que aclarara las cosas deslindándole de la responsabilidad de su decisión".

En esa fecha, el subdirector de área Lázaro Serranía denunció su despido injustificado y mostró conversaciones en las que Ezeta le asegura que el Secretario Ejecutivo había ordenado su destitución.

Públicamente, Ezeta confirmó el despido de su subalterno y asumió toda la responsabilidad, pero minutos después la CNDH emitió un comunicado en el que negaba la destitución, la cual fue frenada ya que aún no se concretaba administrativamente.

Ezeta fue despedida bajo el argumento de no haber justificado tres faltas consecutivas en su lugar de trabajo, sin embargo, la ex funcionaria sostiene que envió todos los justificantes médicos pertinentes.

"Francisco Javier Emiliano Estrada tiende a seguir un patrón conductual consistente en denostar y menospreciar las aptitudes y capacidades no sólo de sus subalternos, sino también de sus iguales en rango e incluso de sus superiores", acusó Ezeta.

En los últimos días, trascendieron imágenes de conversaciones en las que Francisco Estrada tacha de pendejos a los directores generales de las visitadurías de la CNDH.

En una de esas conversaciones, acusa al director de la Primera Visitaduría, José Martínez Cruz, y al de la Sexta Visitaduría, Edgar Sánchez, de querer confrontar a Rosario Piedra con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"¿Sabes en qué andan José y Edgar? ¿Sabes qué quieren? Que Rosario rompa con AM, a eso la quieren llevar. Y dicen que yo soy un estorbo porque yo soy la mano de él en la CNDH", reconoce Francisco Estrada.