CNTE exige pagar 6 años de salarios a maestros cesados

Arcelia Maya

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Líderes de la CNTE afirmaron que el memorándum que firmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador no abroga totalmente la reforma educativa de 2013 y no destraba las negociaciones.

Integrantes de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) expusieron que el documento atiende solamente una parte de sus exigencias, entre ellas, reparar las consecuencias de la reforma promulgada por el ex Presidente, Enrique Peña Nieto.

"Lo que destraba completamente el conflicto es la abrogación total de la reforma y eso lo hemos dicho durante seis años y lo que va de este sexenio", dijo Juan Melchor, integrante de la Dirección Política Nacional de la CNTE, en entrevista con REFORMA.

"Un memorándum es una recomendación. Es una especie de planteamiento que se hace a las dependencias, pero finalmente la ley es ley y eso lo ha dicho el Presidente. El memorándum es un asunto momentáneo".

La CNTE pide reinstalar a 586 maestros cesados y pagar sus salarios caídos

El profesor de Michoacán pidió al Gobierno federal concretar lo establecido en el memorándum y se reinstale en sus puestos de trabajo a los más de 586 maestros cesados por no presentar la evaluación docente en el sexenio pasado.

Urgió que a los cesados se les paguen sus salarios caídos y no pierdan ningún derecho como la antigüedad y el servicio médico.



Explicó que además de resarcir las consecuencias de la reforma peñista, la Coordinadora demanda que la situación laboral de los profesores no se regule en el Artículo Tercero de la Constitución y se elimine la evaluación y la certificación para el ingreso, ascenso y promoción de los docentes.



Además que no se construya un Centro Nacional de Revalorización del Magisterio y Mejora Continua de la Educación porque, consideró, abre la puerta para que la iniciativa privada invierta en la educación pública.



El dirigente recordó que en octubre, en el periodo de transición, López Obrador en una reunión privada le prometió a la CNUN que firmaría este memorándum.



"Este memorándum para nosotros es un triunfo de la Coordinadora, que no se dice de esa manera, pero nosotros así lo asumimos".



Wilbert Santiago, vocero de la Sección 22 de Oaxaca, expuso que el memorándum solamente es una instrucción escrita para que Esteban Moctezuma, titular de la SEP; Olga Sánchez Cordero; titular de la Segob, y Carlos Urzúa, titular de la SHCP, resuelvan los problemas de la Coordinadora.



"Para nosotros es un oficio, es un memorándum. Es algo que se debe tener en la memoria para resolver. Ese memorándum no abroga la reforma educativa", criticó.



Reprochó que de manera constitucional sigue existiendo la Ley del Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).



"Todavía no se resuelve nada porque, como se dio a conocer en la mañana, el documento es para que busquen cómo resolver estos problemas. Todavía no tenemos abrogación total de la reforma", insistió.



El profesor del Istmo de Tehuantepec aseguró que la Coordinadora analizará los mecanismos legales que utilizará el Gobierno federal para atender las consecuencias de la reforma educativa.



Hoy, en su Asamblea Nacional Representativa, la CNTE analizará el memorándum que firmó el Presidente y al concluir la reunión fijarán su postura unitaria.



Además, los dirigentes de la Coordinadora se reúnan mañana con Moctezuma; Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, y Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación en San Lázaro.