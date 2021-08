CNTE retira bloqueo y permite paso a camioneta de AMLO en Chiapas

MÉXICO.- Integrantes de la Sección 7 de la CNTE dieron por concluido el mitin político y bloqueo a los accesos VII Región Militar, que impedía el paso del transporte del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pasa asistir a la mañanera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Empero, le advirtieron al titular del Ejecutivo que la CNTE seguirá exigiendo el cumplimiento de sus demandas.

El presidente López Obrador escuchó desde su camioneta el mensaje de retirada de los maestros de la sección 7 de Chiapas.

Uno de los integrantes de la CNTE, por medio de un altavoz, pidió al presidente López Obrador ponerse a trabajar de manera conjunta para resolver los problemas de fondo del magisterio en la entidad, "no solo dar discursos y discursos".

"Aquí me quedo, yo no acepto chantajes... me respetan y luego hablamos", AMLO ante maestros de la sección VII de la CNTE en Chiapas que le impidieron el paso a reunión de Gabinete de Seguridad y a la mañanera. pic.twitter.com/BDWQGQmW6z