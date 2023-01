Colectivo por México busca nuevo rumbo para el país

Ante la realidad que vive el país y en un intento por cambiar el rumbo en el 2024, diversos políticos, empresarios, académicos, médicos, feministas, intelectuales, ambientalistas y hasta deportistas buscan construir el movimiento Colectivo por México.

Destacadas personalidades, entre ellas José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud, y el ex ministro de la Suprema Corte, Diego Valadés, se hicieron la presentación oficial del documento “Punto de Partida. Una Nueva Visión de país”.

En el evento se afirmó que dicho documento lo construyó Cuauhtémoc Cárdenas junto con otros intelectuales en el último año, y en las próximas semanas iniciarán recorridos estatales para tener en junio un documento más preciso sobre las principales preocupaciones de los mexicanos y las propuestas para enfrentarlos.

Sin mencionar directamente a Morena o al presidente Andrés Manuel López Obrador hicieron un balance negativo de las condiciones por las que atraviesa el país. Principalmente, recriminaron, se ha generado un ambiente de confrontación e intolerancia por opinar diferente.

Al evento acudieron ex rectores de la UNAM, del IPN, del CIDE, ex presidentes de diversas cúpulas nacionales empresariales, ex priistas, panistas, ex medallistas olímpicos y líderes de organizaciones sociales.

Propuestas de Colectivo por México

PAZ, CONCORDIA y DEMOCRACIA

Aplicar la ley sin distingos.

Reducir la impunidad.

Hacer exámenes de control de confianza a la GN y a Policías estatales y municipales.

Implementar estrategias de seguridad y justicia de largo plazo.

Capacitar, suministrar recursos, equipos y sistemas de inteligencia suficientes y adecuados; mejorar los salarios de todos los cuerpos de seguridad pública.

Fortalecer integralmente el sistema de justicia.

Establecer una coordinación con el Poder Judicial y una evaluación periódica de desempeño.

Impulsar fuertemente la participación ciudadana.

Ampliar y esmerar los controles sobre el Ejecutivo.

Fortalecer las instituciones autónomas y respetarlas.

Quitarle facultades a la SHCP para impedir el manejo discrecional y sin control del presupuesto.

Simplificar procedimientos y acotar gastos administrativos.

IGUALDAD Y CALIDAD DE VIDA

Rediseñar el sistema de salud; asignarle más presupuesto y ampliar su cobertura.

Recuperar eficacia en los programas de vacunación y los niveles de vacunación.

Asegurar el cuadro básico de medicinas en todas las instituciones públicas de salud. .

Contratar el personal que sea necesario para que funcionen bien los servicios de salud.

Transformar todas las escuelas básicas en escuelas de tiempo completo.

Revisar a fondo planes de estudio y libros de texto, con un enfoque de conocimiento y habilidades.

PROSPERIDAD

Acotar las facultades del Presidente de la República.

Elevar el crecimiento económico anual a 5% o más.

Llevar la inversión total a un mínimo del 28% del PIB. .

Hacer evaluación de resultados del gasto público; corriente y de inversión.

Priorizar inversión y gasto en salud, educación y seguridad.

Elaborar un Programa Nacional de Infraestructura, ampliando la cobertura y calidad de servicios públicos.

Revisar el sistema de salarios y el de pensiones.

Dejar de subsidiar el precio de los combustibles.

Generar un millón 200 mil empleos anuales.

Brindar estímulos y seguridades a la inversión.

MARGINACIÓN Y DISCRIMINACIÓN

Atacar institucional e intersectorialmente la violencia de género, discriminación y exclusión en general.

Política pública transversal, multisectorial y con enfoque de género para niños, adolescentes y jóvenes.

Rescatar la seguridad social como obligación de Estado. Políticas públicas para grupos marginados.

GLOBALIZACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Preservar y cuidar el medio ambiente, atendiendo a las causas del cambio climático.

Hacer grandes obras de agua potable.

Construir muchos más sistemas de transporte colectivos.

Procurar el acceso a fuentes de energías modernas, sostenibles y baratas para la mayoría.

Pemex y CFE deben obligarse a cumplir con las normas ambientales.

Establecer políticas y sinergias metropolitanas y fronterizas.

Recuperar nuestro lugar en el mundo y honrar nuestros compromisos.

Aprovechar los convulsos cambios mundiales.

(Con información de Reforma)