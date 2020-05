(Video) Por estas declaraciones el PAN denunciará a Lopéz-Gatell por misógino

Ciudad de México.- El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Mauricio Kuri González, anunció que su fracción presentará una denuncia contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por supuestamente ejercer violencia política de género en contra de la senadora Alejandra Reynoso, quien lo cuestionó esta tarde durante su comparecencia ante legisladores.

"Estamos sumamente decepcionados, por la soberbia y porque López-Gatell sigue mintiendo, lo vimos adoctrinado, con una misión de apoyar a su partido y todavía se vio sumamente misógino y ejerció violencia política contra una de nuestras senadoras y eso no lo vamos a permitir, buscaremos medios para expresar esta molestia", dijo.

@HLGatell no solo evadió todas las peguntas que le hice, también fue misógino.



Hubiera sido bueno que, además de sus groserías, respondiera alguna de las preguntas que le hice y que representan las dudas de millones de mexicanos.



Aquí su respuesta:

En conferencia de prensa virtual, Kuri González aseguró que el funcionario tampoco dio respuesta a las preguntas que se le hicieron, no sólo desde el PAN, sino desde otros grupos parlamentarios.

Por su parte, la senadora Reynoso lo acusó de "ni siquiera conocer lo que es la violencia política de género. Fue muy ofensivo y actuaré conforme a la ley, porque fue una falta de respeto que no merezco ni yo ni ninguna senadora", advirtió.

"No es posible que porque no tengo su profesión no merezca una respuesta y me parece que tampoco conoce y no tiene idea de que la reunión era con el Poder Legislativo y no respeta lo que significa el Senado", respondió.

Por su parte, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, le exigió una disculpa pública al subsecretario López-Gatell porque -acusó- "se comportó de manera misógina y con violencia política hacia la senadora panista Alejandra Reynoso".

"Exigimos una disculpa pública de López-Gatell hacia la senadora Reynoso por su trato misógino y con una clara muestra de violencia política hacia una mujer. Su obligación subsecretario, es dirigirse con verdad y respeto. La Mesa Directiva del Senado debe tomar medidas", posteó el líder panista en Twitter.